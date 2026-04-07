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美對伊朗軍事目標已大致完成 范斯：有信心在期限前獲回應
路透等外媒7日報導，正出訪匈牙利的美國副總統范斯當天說，美方有信心在美東時間7日晚間的最後期限前，得到伊朗的回應，還說美國在伊朗的軍事目標已大致實現。
美國總統川普6日要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。
范斯說，正如川普說過，對伊朗的戰爭將很快結束，會如何收場最終取決於伊方；在7日期限前，將進行大量協商作業，但若伊朗未在期限前達成協議，「我們將拭目以待」。他提到，美國握有若干尚未決定對伊朗使用的「工具」。
范斯7日到匈牙利為民族主義派總理奧班拉抬選情。對媒體稍早報導美軍空襲伊朗石油樞紐哈格島，范斯說，與五角大廈官員討論得知美國將襲擊該島若干軍事目標，「我相信我們已動手」，但這不代表美國戰略或川普立場有所轉變。
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