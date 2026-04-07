快訊

私募信貸基金爆雷！金管會清查十銀行曝險現形 黑石率先踩雷

賞櫻變調！日本8旬翁「動口咬人」遭逮 坐上警車竟臉色慘白亡

川普最後通牒倒數計時 台指期夜盤上沖下洗

聽新聞
0:00 / 0:00

轟炸伊朗期限倒數12小時 川普突發文：恐有一整個文明滅亡

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普7日在真實社群發文說，當晚恐有「一整個文明」滅亡，無法復原，「我不希望此事發生，但大概會」。他6日要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。

川普在美東時間7日上午8時出頭寫到，伊朗已發生徹底政權更替，由更明智且較不激進的人主導，或許將發生革命性的奇蹟，「誰知道呢？」川普還說，世人將在當晚見證「世界漫長而複雜歷史極重要一刻」，47年來「腐敗」的伊朗政權「終將結束」。

美國Axios新聞網7日引述匿名美國高官報導，美軍已襲擊伊朗石油出口樞紐哈格島的軍事目標。華爾街日報引述一位官員說，美國襲擊島上逾50目標。伊朗官員當天也聲稱，作為美國和以色列空襲伊朗基礎設施的一環，至少2座橋樑、鐵路基礎設施和一條重要公路受損。

法新社7日引述伊朗國營電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊當天警告，若華盛頓跨越德黑蘭的「紅線」，伊方將切斷對美國及其盟友的石油和天然氣供應，還重申若美軍越線，伊方的「回應」將擴及中東以外。

革命衛隊說，伊方回應將以基礎設施為目標，以使美國及其盟友使其在未來幾年，無法獲得中東的石油和天然氣資源，還說過去為了敦親睦鄰，一直保持極大克制，選擇報復目標上有所保留，但現在不復如此。

美國總統川普7日貼文表示，美國堅持7日是消滅伊朗的最後期限，「今晚是歷史上最重要的時刻之一」，會有「一整個文明」滅亡。圖／取自川普貼文
美國總統川普7日貼文表示，美國堅持7日是消滅伊朗的最後期限，「今晚是歷史上最重要的時刻之一」，會有「一整個文明」滅亡。圖／取自川普貼文

美國 以色列 中東 伊朗

延伸閱讀

炸垮伊朗期限逼近 川普突發文「史上最重要時刻之一」：將有整個文明滅亡

不怕被打回石器時代？川普炸電廠期限逼近 伊朗總統：1400萬人願捐軀

川普重申最後通牒：4小時可炸毀伊朗 期限剩1天

伊朗革命衛隊回擊川普最後通牒！官員號召「人肉盾牌」圍電廠

相關新聞

轟炸伊朗期限倒數12小時 川普突發文：恐有一整個文明滅亡

美國總統川普7日在真實社群發文說，當晚恐有「一整個文明」滅亡，無法復原，「我不希望此事發生，但大概會」。他6日要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。

管不住嘴…美伊戰爭沒人相挺 美媒：川普將盟友得罪光恐失霸權地位

美國總統川普6日批評北約與亞太盟邦未在伊朗戰爭支持美國，還重申希望兼併格陵蘭。華爾街日報同日報導，川普回任後的作為使盟友質疑美國是否可靠，這是近一世紀以來美國首次在大型衝突中沒任何傳統盟友助陣。

生死一瞬間！伊朗砲火轟以色列 1女子剛下車被衝擊波震倒在地

一段網路驚險影片顯示，一名以色列女子被幾米外的爆炸衝擊波震倒在地，隨後冷靜地起身離開。

避不開大場面了？伊朗已關閉與美國的所有外交與間接溝通管道

德黑蘭時報報導，伊朗已關閉與美國的所有外交與間接溝通管道，也暫停雙方任何和所有的訊息交換。

美對伊朗軍事目標已大致完成 范斯：有信心在期限前獲回應

路透等外媒7日報導，正出訪匈牙利的美國副總統范斯當天說，美方有信心在美東時間7日晚間的最後期限前，得到伊朗的回應，還說美國在伊朗的軍事目標已大致實現。

炸垮伊朗期限逼近 川普突發文「史上最重要時刻之一」：將有整個文明滅亡

美國總統川普7日貼文表示，美國堅持7日是消滅伊朗的最後期限，「今晚是歷史上最重要的時刻之一」，會有「一整個文明」滅亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。