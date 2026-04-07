轟炸伊朗期限倒數12小時 川普突發文：恐有一整個文明滅亡

美國總統川普7日在真實社群發文說，當晚恐有「一整個文明」滅亡，無法復原，「我不希望此事發生，但大概會」。他6日要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。

川普在美東時間7日上午8時出頭寫到，伊朗已發生徹底政權更替，由更明智且較不激進的人主導，或許將發生革命性的奇蹟，「誰知道呢？」川普還說，世人將在當晚見證「世界漫長而複雜歷史極重要一刻」，47年來「腐敗」的伊朗政權「終將結束」。

美國Axios新聞網7日引述匿名美國高官報導，美軍已襲擊伊朗石油出口樞紐哈格島的軍事目標。華爾街日報引述一位官員說，美國襲擊島上逾50目標。伊朗官員當天也聲稱，作為美國和以色列空襲伊朗基礎設施的一環，至少2座橋樑、鐵路基礎設施和一條重要公路受損。

法新社7日引述伊朗國營電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊當天警告，若華盛頓跨越德黑蘭的「紅線」，伊方將切斷對美國及其盟友的石油和天然氣供應，還重申若美軍越線，伊方的「回應」將擴及中東以外。

革命衛隊說，伊方回應將以基礎設施為目標，以使美國及其盟友使其在未來幾年，無法獲得中東的石油和天然氣資源，還說過去為了敦親睦鄰，一直保持極大克制，選擇報復目標上有所保留，但現在不復如此。