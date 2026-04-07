炸垮伊朗期限逼近 川普突發文「史上最重要時刻之一」：將有整個文明滅亡

美國總統川普7日貼文表示，美國堅持7日是消滅伊朗的最後期限，「今晚是歷史上最重要的時刻之一」，會有「一整個文明」滅亡。

川普在Truth Social的最新貼文，繼續升高對伊朗的施壓。他寫道，「今晚，一整個文明將會消逝，且永不再復返。我不希望這種情況發生，但它很可能會發生。然而，既然我們已經實現了『徹底且全面的政權更迭』，由不同、更聰明且較不激進的人士主導，或許某些具革命性且美好的事物將會發生，誰知道呢？我們今晚就會揭曉，這是世界漫長且複雜的歷史中最重要的時刻之一。長達47年的勒索、腐敗與死亡，終於要結束了。願上帝保佑偉大的伊朗人民！」

稍早哈格島傳出爆炸聲，伊朗和美方都已證實。川普已對德黑蘭下達最後通牒，要在美東7日晚間8時開放荷莫茲海峽，否則將炸垮伊朗。