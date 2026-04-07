快訊

私募信貸基金爆雷！金管會清查十銀行曝險現形 黑石率先踩雷

賞櫻變調！日本8旬翁「動口咬人」遭逮 坐上警車竟臉色慘白亡

川普最後通牒倒數計時 台指期夜盤上沖下洗

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰偷出手 烏克蘭情資揭俄暗助衛星影像攻擊美軍

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。歐新社
俄羅斯總統普亭。歐新社

路透社獨家報導，烏克蘭情報評估顯示，俄羅斯衛星對中東軍事設施與關鍵地點進行數十次詳細影像偵察，以協助伊朗針對美軍及其他目標發動攻擊。

路透社檢視了烏克蘭情報評估結論，其內容也發現俄羅斯與伊朗駭客在網路領域合作，這是以色列美國2月28日對伊朗發動攻擊以來，關於俄國如何暗助伊朗的最詳盡紀錄。

上述評估指出，3月21日至31日期間，俄羅斯衛星對中東地區11個國家至少進行24次偵察，涵蓋46個「標的」，包括美軍基地及其他軍事據點，以及機場和油田等設施。

此外，這份評估還提及，在俄羅斯衛星偵察軍事基地及總部後數日內，這些地點就遭到伊朗彈道飛彈及無人機攻擊。

一名西方軍事消息人士及一名區域安全知情人士告訴路透社，他們的情報也顯示，俄羅斯衛星在該地區活動非常頻繁，其影像已與伊朗分享。

自俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，俄國與伊朗持續深化軍事關係。

烏克蘭及西方指出，伊朗提供俄羅斯遠程「見證者」（Shahed）攻擊型無人機，俄國隨即使用這些無人機轟炸烏克蘭，並同時研發自身版本的改良機型。伊朗則否認提供用於對付烏克蘭的武器。

普亭與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）去年1月曾簽署全面戰略夥伴條約。

以色列 伊朗 美國 俄羅斯 普亭 烏克蘭

延伸閱讀

非洲成俄軍新徵兵地 烏俄暗戰…利比亞成新焦點

俄烏和談停滯 美特使4月中再訪烏

伊朗攻擊中東多國 科威特、巴林、阿聯設施遇襲

美軍打伊朗 計劃動用隱形巡航導彈

相關新聞

轟炸伊朗期限倒數12小時 川普突發文：恐有一整個文明滅亡

美國總統川普7日在真實社群發文說，當晚恐有「一整個文明」滅亡，無法復原，「我不希望此事發生，但大概會」。他6日要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。

管不住嘴…美伊戰爭沒人相挺 美媒：川普將盟友得罪光恐失霸權地位

美國總統川普6日批評北約與亞太盟邦未在伊朗戰爭支持美國，還重申希望兼併格陵蘭。華爾街日報同日報導，川普回任後的作為使盟友質疑美國是否可靠，這是近一世紀以來美國首次在大型衝突中沒任何傳統盟友助陣。

生死一瞬間！伊朗砲火轟以色列 1女子剛下車被衝擊波震倒在地

一段網路驚險影片顯示，一名以色列女子被幾米外的爆炸衝擊波震倒在地，隨後冷靜地起身離開。

美對伊朗軍事目標已大致完成 范斯：有信心在期限前獲回應

路透等外媒7日報導，正出訪匈牙利的美國副總統范斯當天說，美方有信心在美東時間7日晚間的最後期限前，得到伊朗的回應，還說美國在伊朗的軍事目標已大致實現。

炸垮伊朗期限逼近 川普突發文「史上最重要時刻之一」：將有整個文明滅亡

美國總統川普7日貼文表示，美國堅持7日是消滅伊朗的最後期限，「今晚是歷史上最重要的時刻之一」，會有「一整個文明」滅亡。

美伊開戰偷出手 烏克蘭情資揭俄暗助衛星影像攻擊美軍

路透社獨家報導，烏克蘭情報評估顯示，俄羅斯衛星對中東軍事設施與關鍵地點進行數十次詳細影像偵察，以協助伊朗針對美軍及其他目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。