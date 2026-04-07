伊朗媒體指美以集中炸住宅區釀18死 1猶太會堂全毀

伊朗媒體今天引述當地官員的說法報導，鄰近首都德黑蘭的艾布士省遇襲，造成包括2名孩童在內共18死；此外，德黑蘭一處猶太會堂也在今晨美國與以色列的空襲中全毀。

伊朗司法機構旗下的網站米珊線上（Mizan Online）及法斯通訊社（Fars news agency）報導，艾布士省（Alborz）一名副省長表示，美、以攻擊擊中住宅區，「目前已確認有18名同胞罹難，包括兩名年幼孩童」。

副省長補充道，今晨這起攻擊也造成另外24人受傷。

伊朗政府最近幾天並未更新戰爭的總傷亡人數。總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）昨天則稱，已有至少3597人喪生，包括1665名平民，其中至少248人為孩童。

另據伊朗梅爾通訊社（Mehr）及「東方報」（Shargh）報導，美、以今晨發動的空襲「徹底摧毀」位於德黑蘭的拉菲尼亞猶太會堂（Rafi-NiaSynagogue）。

猶太教是伊朗法律認可的少數宗教之一。伊朗境內猶太族群規模不大，許多成員在1979年伊斯蘭革命後已逃離伊朗。

以色列軍方今天稍早另透過X平台的波斯語帳號，呼籲伊朗民眾在當地時間晚上9時前避免搭乘火車，暗示可能對伊朗鐵路網進行打擊。

一名伊朗地方官員隨後告訴國營媒體，美、以對伊朗中部卡善市（Kashan）一座鐵路橋發動攻擊，造成2人喪生。