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伊朗媒體：哈格島傳出爆炸聲
據伊朗半官方通訊社Mehr報導，哈格島（Kharg Island）傳出爆炸聲，但報導並未說明爆炸的來源是什麼。
哈格島位於波斯灣北部、距離伊朗本土約25公里，伊朗大部分原油出口設施都在此。伊朗八至九成原油出口估計經由此地裝船，因此任何對哈格島的打擊，都不只是軍事行動，更等同於直接打擊伊朗的經濟命脈。
美國總統川普6日已對伊朗下最後通牒，要求德黑蘭在美東7日晚間8時開放荷莫茲海峽，否則美國會在4小時內炸垮伊朗。
伊朗至今仍拒絕美方提出的暫時停火協議，要求須永久結束戰爭。
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