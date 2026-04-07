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數起大型爆炸…伊朗稱石油樞紐哈格島又被炸 控以色列空襲
伊朗梅爾通訊社7日報導聲稱，位於波斯灣的伊朗石油出口樞紐哈格島7日稍早傳出大型爆炸，並指稱以色列等伊朗敵國攻擊該島。
英國「地鐵報」（Metro）7日引述梅爾通訊社的Telegram發文指稱，「美國-猶太復國主義敵人」（以色列）對哈格島發動幾次襲擊，該島可聽到數次爆炸聲。
英國廣播公司（BBC）波斯語記者塞菲卡蘭也在社媒X指出，據伊媒報導稱，哈格島發生數起大型爆炸，原因是以色列襲擊。
美國總統川普已要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。
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