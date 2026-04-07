數起大型爆炸…伊朗稱石油樞紐哈格島又被炸 控以色列空襲

2026年4月2日早上9點，美國總統川普發表談話，宣稱「對伊朗軍事行動已取得壓倒性勝利。」理論上，全球股市應對此利多開出慶祝行情，但從日本、韓國、台灣、香港、上海到新加坡等亞洲主要股市都陷入一片慘綠。原來所謂「勝利宣言」的背後並非和平的停火協議，而是「戰爭2.0」全面開啟的序幕。目前川普手握四大終戰劇本，每一套都牽動投資人的敏感神經，本文將解析其核心邏輯與利弊得失。 分析川普這場記者會的談話內容，字裡行間透露出四大核心訊息。首先，他在「宣布勝利」的同時，卻預告了「未來幾週會打得更狠」。川普一方面說「已經贏了、對手已徹底瓦解」；另一手卻發出警告：在接下來的2〜3週內，美軍將以「前所未有的猛烈火力」持續精準打擊伊朗境內目標，最終戰略目標在於將對手的軍事能力「送回石器時代」。 這番強硬談話顯示，美、以、伊三方戰事並未真正畫下句點。對投資者而言，這意味著地緣政治風險即將進入「最劇烈、最不可測」的階段，而非市場期待的和平曙光。由於演說當下，美股與歐股均已收盤（美東時間4月1日晚上9點），

2026-04-07 15:39