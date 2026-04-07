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TACO交易提振市場？小摩前主管揭「川普最有利做法」 還能逼伊朗停火
隨著伊朗戰爭進入第二個月，短期內停火的前景也不明朗，市場情緒持續緊繃。摩根大通前量化分析主管柯拉諾維奇（Marko Kolanovic）認為，美國總統川普應放任股市下跌，對投資人反而更有益。
柯拉諾維奇認為，儘管川普常在市場劇烈波動時改變政策，但他其實應該忽略股市帶來的痛苦，以此向伊朗展現他在這場衝突上的決心。
柯拉諾維奇在X上發文表示：「對川普而言，更好的策略是讓股市下跌10%或以上，並顯示他毫不在意」，「若伊朗發現川普不受股市牽制，可能會更快接受（即便更差的）協議。以短期痛苦換取長期利益。」
隨著伊朗戰事持續發展，柯拉諾維奇對股市看法轉趨悲觀。他重申，儘管川普過去在其他激進政策上轉向時，曾為華爾街帶來紓解，但他不認為「TACO交易」這次能提振市場。
他說，川普最有利的做法，是讓投資人承受短暫痛苦，換取衝突結束並恢復穩定交易環境的機會，「而不是一直以無關緊要的謊言來避免股市下跌；想要兩者兼得，只會延長石油供給缺口、加劇未來經濟損害」。
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