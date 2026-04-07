聽新聞
0:00 / 0:00
生死一瞬間！伊朗砲火轟以色列 1女子剛下車被衝擊波震倒在地
一段網路驚險影片顯示，一名以色列女子被幾米外的爆炸衝擊波震倒在地，隨後冷靜地起身離開。
據以色列軍方稱，伊朗周一（4月6日）至少向以色列發射了五波導彈。
以色列《國土報》（Haaretz）報導，這名身份不明的34歲女子剛下車，一枚疑似來自伊朗的集束彈藥就剛好落在她身後。當時，一枚伊朗集束彈藥在空襲中落在特拉維夫以東6英里的佩塔提克瓦市（Petah Tikva）。
《紐約郵報》報導，該女子按照以色列國土防衛司令部安全指導，在彈藥部份爆炸時下車，但她來不及跳到地面，彈藥便完全爆炸。儘管衝擊距離很近，她奇蹟般沒有喪命，惟胸部被彈頭碎片嚴重擊傷。她被送往附近醫院，情況嚴重。
附近居民梅拉夫（Merav）表示：「一聲巨響，我意識到爆炸很近，公寓所有窗戶都碎了。」網上還流傳著該名女子所坐的汽車車窗破碎照片。
An Israeli woman narrowly escaped death after an Iranian cluster missile detonated just yards away, leaving her injured and transported to a hospital in moderate to severe condition. pic.twitter.com/s8NwcLPHnm— Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) April 6, 2026
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。