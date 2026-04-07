不怕被打回石器時代？川普炸電廠期限逼近 伊朗總統：1400萬人願捐軀

美國總統川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。伊朗總統裴澤斯基安7日在社群媒體X發文說，包括他自己，已逾1400萬伊朗人自願在戰爭中獻出生命。

川普6日才開記者會重申，若伊朗不鬆綁荷莫茲海峽，美國將轟炸伊朗電廠和橋樑。

裴澤斯基安則在貼文寫道，「逾1400萬伊朗人民已表明準備好為這場行動犧牲生命。我過去、現在、將來也都隨時準備好為伊朗捐軀」。

美聯社7日報導，伊朗有9000萬人口，「1400萬」是過去伊朗官媒報導中，提到伊朗政府在戰爭期間透過簡訊和媒體所招募的志願者人數的兩倍；許多伊朗民眾仍對德黑蘭血腥鎮壓去年底爆發的示威活動感到憤怒，裴澤斯基安的說法很可能旨在阻止美國落實轟炸行動。