以色列暗示攻擊伊朗鐵路 1原因恐沒多少人能收警告

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聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗首都德黑蘭的自由廣場6日可見遇襲後竄出黑煙。路透
伊朗首都德黑蘭的自由廣場6日可見遇襲後竄出黑煙。路透

法新社7日引述目擊者報導，沙烏地阿拉伯東部城市朱拜爾一個大型工業區內的石化設施在夜間遭到襲擊。以色列國防部長卡茲6日才聲稱，已攻擊位於波斯灣沿岸阿薩盧耶的伊朗最大石化設施，伊媒報導稱該地發生多次爆炸。

消息人士說，朱拜爾的遇襲設施是沙烏地基礎工業公司（SABIC）旗下，其後發生火災，當時爆炸聲「非常大」。

朱拜爾是世界上最大工業城市之一，生產鋼鐵、汽油、石油化學產品、潤滑油和化學肥料。消息人士說，受影響地區的工作人員已從其住所撤離。法新社已聯繫SABIC請求置評。

沙國國防部發言人說，沙國防空部隊此前在該國東部地應對來襲砲火，攔截並摧毀7枚彈道飛彈，部分彈道飛彈的殘骸碎片落在電力設施附近，正在評估損失。

英國廣播公司（BBC）指出，以軍也聲稱在6日打擊另外兩處伊朗石化設施，包括在伊朗西南部希拉茲的工廠，該廠被控製造彈道飛彈生產所需的硝酸，以及伊朗南部馬夫達沙特的石化複合設施。

以軍7日上午還在社群媒體用波斯語發文，呼籲伊朗民眾為了自身安全，不要在伊朗當地時間晚間9時前在其境內搭火車，還說在火車和鐵路附近活動將「危及生命」。

上述警告暗示以國即將空襲伊朗鐵路網絡，但伊朗正處於長達數周的網路封鎖，意味很少人能查看社群媒體上的資訊。

另外，伊朗半官方伊朗法斯通訊社7日報導，艾布士省的一個住宅區遇襲，至少造成18死24傷。

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