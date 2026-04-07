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美伊戰爭打不停…油價飆漲、Fed恐延後降息 各國經濟民生影響一次看

中央社／ 台北7日綜合外電報導
美伊戰爭導致國際油價飆漲。法新社
美伊戰爭導致國際油價飆漲。法新社

伊朗爆發戰爭導致全球市場動盪，摩根大通執行長指出，美國有可能再度面臨通膨壓力，Fed可能被迫將利率維持在高檔更長時間。IMF總裁受訪時也表示，中東的戰爭將推升通膨。

● 越南台商：戰火衝擊運費大漲 訂單暫不減反增

中東戰爭導致全球石油短缺，越南3月消費者物價指數（CPI）創5年來同月最高紀錄。越南台商沈憲煜向中央社表示，製造業因運費大增飽受衝擊，客戶為了搶庫存使訂單不減反增，對未來的不確定性使得大家都在觀望。

越南財政部國家統計局4日發布消息，受全球燃料成本飆升和建築材料費用上漲的影響，越南3月份CPI較上月上漲1.23%。3月指數也較去年同期上漲更高達4.65%，創5年來同月最高紀錄。

● AirAsia機票漲價最多40% 暫停部分航線

東南亞最大廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）6日表示，為了緩和伊朗戰爭帶來的衝擊，因此將機票價格調漲最多40%，並暫停部分航線，截至目前其航班總數已刪減約10%。

總部在馬來西亞、公司名稱為AirAsia X的亞航，航點遍及25國，涵蓋150多個目的地。

● 斯里蘭卡家用瓦斯再漲價

斯里蘭卡6日宣布再度調漲液化石油氣（LPG）價格，漲幅將近1/4，主因是伊朗戰爭導致全球價格上揚。而斯里蘭卡上月已將價格調漲8%。

在斯里蘭卡LPG市占率約1/4的民營公司，這次將零售價上調23%，從4630盧比（約合18.08美元）漲至5700盧比。

● 德國研議現金補貼 為駕駛人減壓

德國復活節期間油價持續攀升，柴油價格創下歷史新高。在既有油價調控新規未見明顯成效下，德國政府正研議於節後推出新一輪紓困措施，包括直接發放現金補貼，以減輕民眾加油負擔。

根據德國汽車俱樂部（ADAC）數據，復活節週一（6日）全國平均柴油價格升至每公升約2.48歐元（約新台幣91元），較前一日再漲逾6歐分，刷新歷史紀錄。

● 美以攻伊 巴西政經受波及

伊朗戰事使得巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）與美國總統川普（Donald Trump）的外交互動陷入停滯，原定3月訪問華府被迫延期，農產品關稅談判與市場准入議題陷入僵局。

能源價格飆漲更直接衝擊巴西民生。柴油在短短11天內上漲45%，政府緊急祭出減稅與出口附加費措施，試圖壓抑通膨。環球新聞網（O Globo）指出，戰爭也可能改變巴西今年10月大選的走向。

● 摩根大通CEO：伊朗戰爭恐推高通膨 Fed延後降息

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在寫給股東的年度信函中指出，伊朗爆發戰爭導致全球能源市場動盪，美國經濟雖表現「韌性十足」，但有可能再度面臨通膨壓力。

戴蒙也警告，若通膨持續下去，美國聯邦準備理事會（Fed）可能被迫將利率維持在高檔更長一段時間，這會對整體經濟與金融體系帶來風險。

● 戰爭推高油價 IMF總裁：通膨上揚 經濟放緩

國際貨幣基金（IMF）預計下週發布全球經濟展望預測；總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）6日接受路透社專訪時表示，中東的戰爭將推升通膨，並減緩全球經濟成長。

這場戰爭已造成全球能源供應史上最嚴重的中斷，數百萬桶石油產能都因伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）而停擺。全球1/5的石油與天然氣運輸都經過荷莫茲海峽。

● IEA看好綠能加速發展

國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）預測，中東戰爭引發的全球最嚴重能源危機，將加速再生能源、核能及電動車的發展。然而他也示警，荷莫茲海峽若持續關閉，可能出現「黑色4月」。

他說：「若（荷莫茲）海峽真的整個4月都維持關閉，原油及石油產品的損失將是3月的兩倍。」他同時指出，這條水道也是化肥的重要運輸通道。

以色列 伊朗 美國 Fed 美伊戰爭 IMF 油價

延伸閱讀

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