川普手握四大終戰劇本！投資人一次看懂利弊得失

2026年4月2日早上9點，美國總統川普發表談話，宣稱「對伊朗軍事行動已取得壓倒性勝利。」理論上，全球股市應對此利多開出慶祝行情，但從日本、韓國、台灣、香港、上海到新加坡等亞洲主要股市都陷入一片慘綠。原來所謂「勝利宣言」的背後並非和平的停火協議，而是「戰爭2.0」全面開啟的序幕。目前川普手握四大終戰劇本，每一套都牽動投資人的敏感神經，本文將解析其核心邏輯與利弊得失。



分析川普這場記者會的談話內容，字裡行間透露出四大核心訊息。首先，他在「宣布勝利」的同時，卻預告了「未來幾週會打得更狠」。川普一方面說「已經贏了、對手已徹底瓦解」；另一手卻發出警告：在接下來的2〜3週內，美軍將以「前所未有的猛烈火力」持續精準打擊伊朗境內目標，最終戰略目標在於將對手的軍事能力「送回石器時代」。

這番強硬談話顯示，美、以、伊三方戰事並未真正畫下句點。對投資者而言，這意味著地緣政治風險即將進入「最劇烈、最不可測」的階段，而非市場期待的和平曙光。由於演說當下，美股與歐股均已收盤（美東時間4月1日晚上9點），此一利空衝擊便直接反應在正值交易時段的亞股上面。

能源與安全掛鉤，川普對全球盟友的最後通牒

第二，並未給出具體的撤軍時程或停止轟炸的時間表。他雖證實伊朗總統確實透過管道請求停火，卻回應「還在考慮」；他更強調，唯有在「荷姆茲海峽完全重啟」且伊朗政權徹底屈服、喪失威脅能力後，美軍才可能停止行動。

這種「高度不確定性」向來是股市的大忌，市場原本預期勝利宣言會伴隨外交斡旋的成果，得到的卻是「無限期、無上限的軍事壓制」。

第三，將中東地區的安全與「購買美國能源」強制掛鉤。他在演說中多次強調，美國身為全球第一大能源生產國，根本不需要依賴中東的石油。「如果你們需要油，就向美國買，我們有的是（We have plenty）。」

針對高度依賴荷姆茲海峽航運安全的國家（這裡是在隱喻中國、日本、韓國及歐盟），川普語帶嘲諷地表示：「去海峽那兒吧，想要就自己去拿（Just take it）！自己去守護、自己去享用，為了你們自己，去運作它！」

這段話背後的經濟盤算，是利用戰爭風險迫使東亞國家轉向採購美國頁岩油與天然氣，實現能源紅利的「美國優先」。

三航母兵臨城下，解構戰略佈局下的四種終戰可能

第四，對亞太盟友展現出冷淡態度與戰略示警。他在演說中雖然禮貌性感謝了部分中東盟友，但對於東亞依賴此航線的國家，語氣頗為冷淡。川普直言：「有些國家賺了美國很多錢（指對美貿易順差國），卻眼睜睜看著美國流血保護他們的油輪，這種日子結束了。」

這對台股等亞太市場而言是巨大的地緣政治警訊，暗示著未來若台海或其他地區爆發衝突，川普要求的「保護價碼」恐高不可攀，甚至會要求盟友必須承擔第一線的軍事與經濟風險。

正是這四大訊息傳遞出的強烈不確定性，導致4月2日的亞股全面收黑。

美以伊戰爭進入第五週，情勢並未朝樂觀方向發展，反而充滿變數。觀察五角大廈在中東的兵力部署即可見端倪：目前美軍正罕見地集結「三航母」戰鬥群，除現有的林肯號與福特號，還有預計接替羅斯福號的布希號正全速趕往戰區。

尤令軍事觀察家不安的是，包含「拳擊手號」與「的黎波里號」在內的兩棲突擊群，已載送約8000名海軍陸戰隊精銳抵達該海域。如此大規模的地面兵力，遠遠超越了單純的空襲或防禦需求；加上原先駐紮在沖繩的第31陸戰隊遠征部隊（31st MEU）也已抵達現場待命。

種種跡象顯示，美軍正在為未來數週可能升級的地面行動，鋪設強大的火力網。這也意味著川普的勝利宣言，並非結束而是2.0的開啟，分析他手中至少握有四種可能的終戰劇本：

一、「極限施壓」劇本：這是川普最擅長的《交易藝術》。透過三航母與8000名陸戰隊營造「隨時發動地面攻擊」的恐怖壓力，迫使伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）在瀕臨「政權滅亡」的邊緣，簽署一份大幅讓步的協議，完成川普最想要的城下之盟。

但伊朗面臨的是生存與政權的終極問題，以及深植什葉派的復仇決心，且伊斯蘭革命衛隊仍保有不容忽視的遠程反擊能力，並持續對中東的美軍基地發動精準打擊。在未步入絕境前，這場城下之盟恐難輕易達成。

地緣政治常態化，投資人如何應對「和平紅利」結束

二、「代理人接手」劇本：將衝突區域化，川普有意將「第一線防禦責任」推給盟友，讓美國退居二線，轉型為「軍火與情報的供應商」。

這雖然符合美國「戰略收縮」的邏輯，卻也是最危險的劇本。一旦中東權力「真空」，可能導致零星衝突不斷；若荷姆茲海峽在伊朗的實質影響下運作，各國恐需繳交通行費，進而衝擊全球能源與通膨成本。

三、「能源取代」劇本：將軍事勝利直接轉化為經濟商機。川普多次喊話「向美國買油」，顯示其終結戰爭的目標並非領土，而是掌控全球能源的市占率。

透過長期制裁與封鎖伊朗出口，刻意製造全球能源供應的巨大缺口，迫使高度依賴該區能源的歐亞各國，轉向與美國簽署為期10〜20年的長約，鞏固「石油美元」的地位，並瓦解試圖挑戰美元結算的金融體系。

四、「閃電撤離」劇本：這是最具「川普特色」、只求選舉紅利的「政治終戰」。為贏得2026年11月的期中選舉，他或許不在乎伊朗是否徹底屈服，卻亟需一個名義上的「和平」藉口來滿足「MAGA」（Make America Great Again）的選民。

回顧歷史，美軍在2018年敘利亞空襲、2021年阿富汗撤軍，以及2025年6月的12日戰爭中，都曾出現象徵性轟炸後單方面宣布「任務達成」並撤回航母的先例，最終將殘局留給聯合國或地區鄰國收拾。

不論川普最終選擇哪一種劇本，投資人都必須體認到：「和平紅利」的時代已然結束。當這位實境秀出身的總統將「軍事行動」化為「利益交換」的籌碼時，地緣政治風險不再只是短期的盤面震盪，而是未來幾年內，股匯市場必須面對的「新常態」。

（本文出自2026.04.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）