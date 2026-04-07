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想闖出荷莫茲？兩艘卡達LNG船臨陣掉頭返航 伊朗迄今讓LNG「零輸出」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
自戰事爆發以來，伊朗迄今未允許任何一艘載有液化天然氣（LNG）的運輸船通過荷莫茲海峽。本圖僅為示意圖，內容為一艘LNG載運船停泊在西班牙北部畢爾包港的天然氣儲存設施旁，與本新聞無關。路透
自戰事爆發以來，伊朗迄今未允許任何一艘載有液化天然氣（LNG）的運輸船通過荷莫茲海峽。本圖僅為示意圖，內容為一艘LNG載運船停泊在西班牙北部畢爾包港的天然氣儲存設施旁，與本新聞無關。路透

美以與伊朗的戰爭已經進入第六周，根據參與相關航運的交易商表示，自戰事爆發以來，伊朗迄今未允許任何一艘載有液化天然氣（LNG）的運輸船通過荷莫茲海峽，這樣的限制行動可能加劇全球供應短缺的風險。

在周一（6日），兩艘載有卡達LNG的船舶看似正準備離開波斯灣，但在數小時內便調頭返航。船舶追蹤數據顯示，Al Daayen號於周一夜間將意向目的地改為卡達的拉斯拉凡，正向西駛入海灣深處。Rasheeda號沿著同一方向航行，同時顯示其正在等待指令。這兩艘船都曾表示將前往巴基斯坦。 要求匿名處理的交易商表示，這些船隻未獲伊朗官員放行。

這兩艘LNG船突然改道，凸顯出從美國與以色列在2月底對伊朗發動攻擊以來，荷莫茲海峽顯然一直處於實質封鎖狀態。從那時起，通過海峽的船舶數量明顯下降。儘管在伊朗允許下，仍有部分油輪及其他船隻零星通行海峽，然而，全球約五分之一的LNG供應仍遭阻斷。

消息人士指出，目前多艘已裝載貨物的運輸船散布在波斯灣各處，原因包括可能尚未與伊朗進行通行協商，或尚未取得批准。船舶追蹤數據顯示，該區域有超過十艘已裝載的LNG船正停泊等待。

一些船隻可能透過關閉轉發器來躲避偵測，或是因訊號干擾而影響追蹤準確性。然而，交易商與船舶追蹤數據顯示，本月稍早僅有一艘LNG運輸船通過荷莫茲海峽，而船上並未載貨。

在伊朗上月發動攻擊後，卡達被迫關閉位於境內的大型的拉斯拉凡LNG出口工廠。即便如此，若荷莫茲海峽能恢復通行，仍將帶來幫助，因為自由航行可讓該國運出已完成裝載的LNG，同時也能從儲存設施釋出燃料，甚至開始規劃重啟部分出口產能。

由於這些天然氣供應中斷，中東衝突已使原本面臨供給過剩的市場，轉而開始擔憂供應短缺。這促使消費國尋找替代燃料，例如日本、孟加拉等國已重新提高對煤炭這種高汙染燃料的依賴，而台灣則已斥資數億美元以取得現貨LNG。

全球LNG出口在3月降至六個月低點，而亞洲的進口量則創下自2022年以來最大降幅。

包括巴基斯坦、泰國與印度在內的一些國家，已與伊朗達成協議，以確保被困的油輪能夠取得通行權。近幾天來，甚至連與日本及法國有關的船隻也獲准通過，但相關細節仍不明朗。

但對於尚未裝載的LNG運輸船，或對卡達而言，海峽封閉的情況仍未改善。

美國總統川普堅持，與伊朗的停火協議必須納入確保荷莫茲海峽的航行自由。他周一表示，重新開放該海峽是「非常重要的優先事項」。

中東 以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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