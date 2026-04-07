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伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴肖像。歐新社
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴肖像。歐新社

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴3月9日接班至今神隱1個月之際，英國泰晤士報6日引述美國與以色列情報單位整理、並與波灣國家分享的外交備忘錄指出，穆吉塔巴在空襲中重傷後喪失行為能力，目前陷入昏迷，正在什葉派聖城庫姆（Qom）接受治療，無法履行治國職責。

泰晤士報取得這份備忘錄寫道：「穆吉塔巴正在庫姆接受治療，情況嚴重，無法參與政權任何決策。」

報導指出，這也是穆吉塔巴所在位置首度曝光。庫姆位於德黑蘭以南87英里，是伊朗中部重要城市，也是什葉派伊斯蘭教聖地。

備忘錄提到，美以2月28日聯手空襲德黑蘭，擊殺伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）；其次子穆吉塔巴也在同一場空襲中身受重傷。伊朗先前已證實此事。

備忘錄並指出，德黑蘭當局正安排將哈米尼安葬於庫姆，且已著手進行「興建大型陵寢所需的基礎工程」，而且是為「不只一座墳墓」預作準備，顯示其他家族成員，甚至可能包括穆吉塔巴本人，都可能與這位已故最高領袖葬在同一地點。

外界認為，美國與以色列情報機構早已掌握穆吉塔巴的藏身地點，但此前從未對外公開。

56歲的穆吉塔巴於3月9日獲伊朗專家會議推舉為最高領袖接班人，但至今從未公開露面，對外訊息多以書面聲明方式發布。

根據CNN，他最近一次發表聲明是在4月6日，針對革命衛隊情報首長哈德米（Majid Khademi）遭以軍空襲身亡一事回應，強調伊朗不會因此退縮。

以色列 伊朗 穆吉塔巴 哈米尼

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