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伊朗指荷莫茲永遠回不到從前 埃及能源短缺商店提早打烊

世界日報／ 編譯中心／綜合6日電
埃及當局實施為期一個月的新規，要求平日商店最晚9時關門。圖為晚上的開羅街道空蕩蕩。(路透)
埃及當局實施為期一個月的新規，要求平日商店最晚9時關門。圖為晚上的開羅街道空蕩蕩。(路透)

美國ABC新聞報導，伊朗革命衛隊海軍在社群媒體X發文表示，荷莫茲海峽「將永遠回不到從前的樣子，特別是對美國和以色列而言」。

聲明表示：「伊朗官員先前宣布波斯灣新秩序相關計畫，伊斯蘭革命衛隊海軍正在完成相關作戰準備。」

聲明說：「外國勢力對這條關鍵水道的霸權時代已徹底結束」，近期區域局勢發展已確立新現實，美國再也無法在伊朗周邊海域發號施令。

另據中央社引述法新社報導，美伊戰爭引發能源短缺，埃及首都開羅（Cairo）市中心的路邊咖啡館，晚上燈光突然熄滅，這是因為能源費用飆升，政府近日不得不實施提早關門的新規定。

63歲的阿里（Abu Ali）表示，「我以前都待到凌晨2時才回家」，「現在最晚11時就得回家，只能在家看新聞。這已不是我們認識的開羅。」

當局自上周起實施為期一個月的新規，要求平日商店最晚9時關門，周末則可延至10時。科普特復活節（Coptic Easter）、也就是「埃及東正教復活節」期間，預計關門時間可暫延至晚上11時，對於慣於夜生活的開羅人來說，這無疑是一大震撼

「過去這時候才真正開始營業，」服飾店員哈加格（Ali Haggag）站在突然安靜的店外說。這座以不夜城著稱的城市，現在「像回到新冠時期」。

較富裕的開羅人轉戰尼羅河畔餐廳及國際旅館，這些觀光設施不受新規限制；但小型業者生意嚴重受創。哈加格估計，才過幾天，店內營收損失超過一半。

官員表示，鑑於埃及嚴重依賴進口燃料，這項決定實屬「不得不為」。批評人士指出，提前關門對於占全國工作機會三分之二的非正式經濟層面，衝擊尤其嚴重。

一間市中心咖啡店老闆透露，如今員工得輪流上班，「一半的員工上一天班，然後隔天在家休息。」

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