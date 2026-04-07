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日相想扮和事佬找美伊領袖會談 「盡最大努力斡旋停火」

世界日報／ 編譯中心／綜合6日電
日本首相高市早苗6日表示，正在協調與美國及伊朗領袖會談。(美聯社)
日本首相高市早苗6日表示，正在協調與美國及伊朗領袖會談。(美聯社)

日本首相高市早苗6日上午在參議院預算委員會被問及是否可能與伊朗舉行領袖會談時表示，日本與伊朗之間已多次進行政府間協議，「也正在安排進一步的領袖會談。」

美國總統川普主張將7日晚間作為與伊朗談判的最後期限，對於是否與川普對話，高市表示「尚未確定，但將盡最大努力達成」，因時差關係可能採通話方式。

對日本國內擔憂恐因中東緊張而出現石油供給不足的情況，高市表示，日本已透過釋出戰略石油儲備（SPR）等方式，確保全國所需用量，也將加快推動替代的、不經由海峽的能源採購措施，以降低對海峽航線的依賴；而在發電上，由於對經由海峽的燃料依存度較低，因此尚未造成影響。

日本約95%的石油仰賴從中東進口。日本共同社最近一項民調顯示，九成日本民眾擔心這場戰爭將影響自己的日常生活。

對於日本政府未來是否會呼籲民間節約能源，政府高層透露，如果這麼做，「將對經濟造成非常大的影響」，因此持慎重態度。另有政府相關人士表示，之所以態度審慎是「為了避免恐慌」。

日本外務大臣茂木敏充。（歐新社）
日本外務大臣茂木敏充。（歐新社）

此外，日本外務大臣茂木敏充6日晚間與伊朗外長阿拉奇進行約30分鐘電話會談，要求伊朗認真回應包括巴基斯坦等國正在推動的停火斡旋，雙方也同意將持續透過各層級保持溝通，不排除促成日本首相高市早苗與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對話。

中央社引述每日新聞、TBS電視台報導，此次為美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，日本與伊朗外長第三次通話，先前兩次分別於3月9日與17日。

伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）。（路透）
伊朗外長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）。（路透）

根據日本外務省消息，阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）在會中說明伊朗當前局勢與立場；茂木則重申日本一貫主張，呼籲事態儘速降溫，並對停火表達期待，同時敦促伊朗正面看待目前各國持續進行的外交斡旋，包括巴基斯坦提出的45天停火方案。

茂木也對衝突升溫與可能長期化表達深切憂慮，強烈要求確保荷莫茲海峽航行安全，強調包括仍停留在波斯灣的40艘以上日本相關船舶在內，所有船隻安全必須獲得保障。

此外，他再次要求伊朗方面儘早釋放在當地被拘留的一名日本人，阿拉奇回應稱「將嚴肅看待這項請求」。日本政府先前證實，這名被拘留的日本人為日本公廣機構NHK World德黑蘭支局長。

在與伊朗外長通話前，茂木也與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）進行約30分鐘電話會談，對巴基斯坦持續在美伊之間進行斡旋表示敬意，並確認雙方將就推動局勢降溫，以及確保荷莫茲海峽安全加強合作。

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