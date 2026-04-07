世界日報社論／荷莫茲承諾不再 敲響超強終結警鐘

美國和以色列聯軍從2月底對伊朗發動大規模空襲，至今已超過五周，川普總統4日發文警告伊朗，聲稱德黑蘭當局的時間所剩無幾，再過48小時「地獄就要降臨」，但在加強空襲之際，兩架戰機遭伊朗擊落，彈射逃生的飛行員雖被美軍搶救回去，但兩架特戰運輸機卻被犧牲引爆，目前和平談判解決的機會渺茫，而且民調顯示美國國內對戰爭支持度低落。

更令全球震驚的是，川普在近期演說中公開表示，荷莫茲海峽航行自由並非美國的戰略目標。這句話的殺傷力，超過任何飛彈攻擊，因為它對外宣告的不只是一個政策立場，而是美國不再願意扮演全球秩序守護者的表態。

這句話立刻在全球引發連鎖反應；世界看見了美國硬實力的邊界，看見川普宣稱的壓制能力與實際結果之間的落差，看見一個因把話說得太滿而信譽受損的超級強權。川普曾在競選中承諾為「永遠終結中東戰爭」，如今這句話正成為美國最沉重的政治負債。更根本的問題在於，這種形象的創傷，絕非短期內可以修復，而各國也必須重新計算自己的戰略選項。

不只是形象受創，實際的戰略資源耗損同樣令人警惕。自烏俄戰爭以來，美國的彈藥儲備已受到嚴重侵蝕，伊朗戰爭進一步壓縮了美國同時應對多個衝突的能力。駐紮冲繩的兩棲攻擊艦和陸戰隊已被調往中東，部署在南韓的愛國者飛彈也調整部署。印太地區的美軍資源因此出現了結構性空缺，而北京當然密切關注，也正在認真評估，而美國盟友迅速得出同一結論，意識形態的親疏，無法保障現實的安全。

菲律賓的選擇最具代表性。雖是美國的盟友，但在因為能源短缺而宣布進入緊急狀態，在燃料儲備僅剩45天的壓力下，馬尼拉選擇直接與伊朗談判，換取本國船隻的安全通行與免費通過。菲律賓當然無意退出美菲同盟，但這個選擇清楚地向世界表明，盟友的承諾在危機發生時可能幫助有限。

日本也面對相似的問題，超過九成的原油進口需經過荷莫茲海峽，這樣的結構性脆弱，讓東京婉拒美國組建護航部隊的呼籲，同時卻悄悄向伊朗尋求安全保證，另一方面又向川普提議聯合儲備美國原油，試圖在衝突中維持平衡。這不是優柔寡斷，而是一個深度依賴進口能源的國家，在保護傘出現破洞之後，被迫走上的務實路徑。

荷莫茲海峽的封鎖，更是一面台灣不敢直視的鏡子；台灣的處境，比菲律賓、日本都更為複雜危險。近年台灣與美國和以色列關係緊密，而伊朗與北京的戰略關係同樣深厚。在德黑蘭公布的「友好國家」名單中，中國位列其中，台灣不在其列。這意味著，一旦荷莫茲海峽封鎖持續，台灣的能源供應鏈將面臨比其他亞洲國家更直接的政治性限制。其他國家可以透過外交斡旋打開通道，台灣的選項卻因政治立場而嚴重收窄。這種「單一來源依賴」的結構性風險，台灣是否已有足夠清醒的認識？

更嚴重的是，台灣對美國的依賴，除了武器供應與隱性安全承諾，在能源安全上，本可以向卡達等國採購天然氣、建立多元供應管道，但在當前政治格局下，這些選項正逐漸被壓縮，未來恐怕只剩美國天然氣這個單一來源。將軍事與能源的依賴全數押注在同一個盟友身上，這種全面依賴的風險之大，難以估量。

伊朗戰爭揭示的，不只是美國的侷限，也是所有過度依賴單一強權的國家，都需要誠實反思自身脆弱的時刻。菲律賓選擇務實，日本選擇平衡。台灣在選擇有限的情況下，真正需要思考的問題，不是買多少武器、如何拉攏美國，如何安撫北京，而是讓更多人能一起意識到，台灣正處在沸點漸升的鍋中，而那個鍋，同時被美國與中國雙方加熱著，鍋裡的溫度，正在上升。