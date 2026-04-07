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伊朗革命衛隊回擊川普最後通牒！官員號召「人肉盾牌」圍電廠

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德黑蘭6日一名婦女高舉伊朗國旗。美聯社
德黑蘭6日一名婦女高舉伊朗國旗。美聯社

美國總統川普美東時間6日重申對伊朗的最後通牒，放話美東時間7日晚間8時的期限一到，美軍將在4小時內徹底摧毀伊朗橋梁和電廠。伊朗軍方發言人於當地時間7日回嗆川普「妄想、威脅毫無根據」，並預告將持續作戰。同時，有伊朗官員號召民眾組成人牆包圍保護各地電廠。

川普限期德黑蘭政權在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽或達成協議，否則「到8日0時，伊朗每一座橋都將被夷為平地，每一座發電廠都將停擺、燃燒、爆炸，而且永遠無法再使用」。

川普還說：「我的意思是，在7日晚間8時後的4小時、8日午夜0時前，徹底摧毀。」

CNN報導，伊朗革命衛隊作戰單位「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人左弗卡里（Ebrahim Zolfaqari）狠批，「陷入妄想的美國總統出於自身僵局，一再為美軍挫敗辯解，發出粗魯傲慢且毫無根據的威脅」。

左弗卡里表示，伊朗將持續進行對美國與以色列的毀滅行動；他並警告，若美以再次攻擊非民用目標，伊軍將回以更威力強、規模更大的報復。

同時，伊朗青年與體育部副部長拉希米（Alireza Rahimi）在社群媒體X發文，呼籲全國青年、藝文界人士與運動員參與「伊朗青年人鏈」行動，號召民眾於7日下午2時（美東時間7日凌晨6時30分）前往各地發電廠外手牽手站成人牆，藉此向外界傳達「攻擊公共基礎設施屬於戰爭罪」的訊息。

以色列 伊朗 德黑蘭

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