中東戰爭第38天》川普威脅摧毀、伊朗矢言續戰 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊進入第38天，美國總統川普要求伊朗必須於「最後期限」前達成協議，否則該國的能源基礎設施將遭到「徹底摧毀」。

伊朗方面則反駁川普的威脅「毫無根據」，並矢言將繼續戰鬥。

以下是法新社、美國有線電視新聞網（CNN）彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國方面，總統川普（Donald Trump）在記者會上表示，如果伊朗未依照他最後通牒所說的，於美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重新開啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），「整個伊朗國家一夜之間就可能被摧毀，而這一晚可能就在明天」。

他說，「伊朗所有發電廠都將停止運作…且永遠無法再重新啟用」，並威脅對該國的橋梁採取相同行動。他強調，美軍會在美東時間午夜12時前完成「徹底摧毀」，且整個過程只需4小時。

川普表示，美方已審視一項與伊朗停火45天的提案，這項提案是這場衝突中「非常重要的一步」，但「還不夠好」。

以色列方面，以軍已對德黑蘭（Tehran）3座機場發動打擊，目標鎖定多架伊朗飛機與直升機。這次空襲為「削弱伊朗空軍、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）空中部隊」行動的一環。

總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列已摧毀伊朗最大石化綜合設施，該設施負責處理全球最大天然氣田「南帕爾斯」（South Pars）的產出。

●伊朗動向

伊朗革命衛隊情報首長哈德米（Majid Khademi）命喪以色列空襲後，革命衛隊矢言將「發動重大報復行動」。

針對川普有關摧毀伊朗的言論，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人左弗卡里（Ebrahim Zolfaqari）斥為「毫無根據」，並警告若針對非民用目標的攻擊一再發生，伊朗將更強力反擊。

針對調解方提出的中東戰爭停火45天方案，伊朗國營媒體表示，這項提案包含10項未公開的內容，但德黑蘭方面已經拒絕停火協議，堅持必須永久結束衝突，而非暫時停火。

繼伊朗南帕爾斯（South Pars）氣田遭到以軍攻擊後，地方官員表示，希拉茲（Shiraz）附近的石化園區也遇襲。

●油價股匯動態

受到市場對中東停火抱持希望的影響，華爾街股市今天收漲；由於復活節週一恰逢中國清明節，亞洲與歐洲多數市場休市。

倫敦北海布倫特原油6月交割價上揚0.7%至每桶109.77美元，紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價上漲0.8%，報每桶112.41美元。

●其他國家及組織

沙烏地阿拉伯國防部發言人表示，沙國防空部隊攔截並摧毀了7枚向東部發射的彈道飛彈，殘骸落在電力設施附近。

川普在被問及打擊民用基礎設施是否可能構成戰爭罪時，回答說自己「並不擔心」，還說一個擁有「核武」的伊朗會更糟。紅十字國際委員會（ICRC）主席艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）雖未點名任何國家或領導人，但警告「針對重要民用基礎設施與核設施的蓄意威脅，絕不能成為戰爭的新常態」。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（RafaelGrossi）表示， 最近一次襲擊距離伊朗布什爾（Bushehr）核電廠圍牆僅75公尺，在該廠附近的攻擊行動已「對核能安全構成實質威脅，必須立即停止」。

法新社記者表示，伊拉克北部庫德斯坦地區的阿比爾（Erbil）機場附近傳出兩次爆炸聲響。幾小時前，一名安全消息人士告訴法新社，防空系統攔截了4枚朝阿比爾美國領事館方向發射的飛彈。