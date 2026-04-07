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川普再度不滿盟友「不幫忙」高市早苗不直接評論

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

美國總統川普6日再度抨擊北大西洋公約組織（NATO）盟國及日、韓、澳洲等盟邦在伊朗戰爭中未支持美國。日本首相高市早苗今天在國會被問及此事時，並未直接評論。

「日本經濟新聞」報導，川普在6日的記者會也表示，「為了保護日本免於北韓威脅，我們在日本駐紮了5萬名美軍。」他談到北韓領導人金正恩時主張，「我們關係很好」。

「朝日新聞」報導，立憲民主黨參議員勝部賢志今天在參議院預算委員會質詢高市時，引用川普多次表示「日本不幫忙」的發言，詢問高市，「如何解讀這種狀況，麻煩向國民解釋」。

對此，高市表示，「嚴正看待能源穩定供應的擔憂加劇。要恢復中東地區的和平與穩定，透過對話解決問題相當重要」。

她接著說，「我期待川普總統如日前演說中提到與伊朗的協議，雖然可能存在時限，但有望促成情勢降溫。我也希望透過領袖會談或通話，在能力所及範圍內盡力而為。」高市這番回應沿用先前的答詢內容，並未加以評論川普的發言。

日本內閣官房長官木原稔今天在記者會表示，「已透過日美領袖會談等機會，與美國反覆溝通…將與包括美國在內的國際社會密切合作，持續以堅持不懈的外交努力，促使情勢早日降溫。」

美國與以色列今年2月底聯手攻擊伊朗之後，川普曾抱怨盟友不派軍艦前往能源運輸要道荷莫茲海峽保護油輪的航行安全。

川普上月接受福斯新聞訪問時曾表示，「日本雖然受到憲法的限制，不過有必要的話，應該也會提供支援吧」。

而高市上月訪問白宮與川普會面過後說道，「日本在法律範圍內，有能做與不能做的事情，已經充分向美方說明此事」。

日本 以色列 伊朗 高市早苗

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