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復活節同籲和平停戰 教會盼對話取代戰爭

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
世界各國宗教領袖在復活節期間同步呼籲，全球權力者應摒棄貪婪自私，並以對話取代戰爭。（Photo by Liz Pullan Pattathy on Unsplash under C.C License）
世界各國宗教領袖在復活節期間同步呼籲，全球權力者應摒棄貪婪自私，並以對話取代戰爭。（Photo by Liz Pullan Pattathy on Unsplash under C.C License）

面對美國以色列伊朗的戰爭，世界各國宗教領袖在復活節期間同步呼籲，全球權力者應摒棄貪婪自私，並以對話取代戰爭。其中，耶路撒冷眾教會勉勵信徒在災難與悲劇中保持堅韌信仰，而坎特伯里大主教和教宗良十四世則祈求和平、正義與自由能降臨在受難的土地。

復活節和平聲明

今日基督教》報導，在伊朗與黎巴嫩受到軍事空襲影響下，耶路撒冷聖地的宗教儀式多數被迫取消，當地基督徒正處於動盪與經濟困境之中。對此，耶路撒冷眾教會領袖在戰火陰霾下發布復活節聲明，期盼各界終止中東地區的流血衝突。

據報導，這份聲明旨在勉勵信徒在災難與悲劇中保持堅韌信仰，並共同為受難的地區祈禱與發聲。教會代表強調，儘管身處黑暗，復活節所象徵的基督希望應能激勵信徒尋求正義與和平。

宗教領袖呼籲停戰

英國廣播公司》報導，英國聖公會坎特伯里大主教穆拉利在復活節講道中宣揚停戰，除了祈求中東及波斯灣地區能早日迎來和平與自由，也對受戰火影響的民眾與傷患家庭表達關懷。同時，教宗良十四世也譴責將宗教合法化武力的行為，呼籲大眾放下武器並體現神的慈愛。

如今，戰爭與不公義所留下的傷痕，往往由貪婪與誤導的權力所煽動，並對許多人帶來傷害與死亡，這些常常都是最脆弱的人們。

對此，在全球政局動盪之際，世界各國宗教領袖在復活節期間同步呼籲，全球權力者應摒棄貪婪自私，並以對話取代戰爭。

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