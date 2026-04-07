川普重申最後通牒：4小時可炸毀伊朗 期限剩1天

川普總統再對伊朗「極限施壓」，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時開放荷莫茲海峽，否則美國會在4小時內炸垮伊朗。但伊朗仍拒絕美方提出的45天暫時停火協議，要求永久結束戰爭。

川普日前對伊朗發出最後通牒，6日在記者會上重申伊朗若不達成和平協議，美軍將轟炸伊朗境內的橋梁和發電廠；川普指出，伊朗方面願意談判，現在就看他們會怎麼做，川普稱這是談判的關鍵期。

●稱應由美收荷莫茲通行費

一架美軍F-15E戰機日前在伊朗領空被擊落，兩名機組人員彈射逃生，川普6日偕國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)和中央情報局(CIA)局長雷克里夫(John Ratcliffe)等人，針對搜救行動成功達成任務舉行記者會。

有媒體詢問川普結束戰爭的條件是否容許伊朗持續向通行荷莫茲海峽的船隻收費，川普表示，如果是美國來收費呢？他寧願美國收費也不希望是伊朗收費。川普問說，為什麼美國不能這樣做？認為伊朗在軍事上已經被擊敗，美國作為戰爭的贏家有權這麼做。

●威脅讓伊朗回到石器時代

川普對伊朗7日晚8時的最後通牒已進入倒數計時，川普不願說明細節，僅表示，現在就看伊朗怎麼做。川普表示，如果伊朗不在時限前履行美方開出的條件，伊朗將失去所有的橋梁和發電廠，回到「石器時代」。川普也說，他不在乎「戰爭罪」。

川普指出，一旦轟炸行動開始，美軍會在4小時內完成任務，徹底摧毀伊朗的橋梁和發電廠，但川普也表示，他不想摧毀伊朗的基礎設施，認為如果美軍現在撤離，伊朗只需要20年就能完成重建，但如果基礎設施沒了，伊朗就要花100年來完成重建；川普也說，美國未來可能會參與伊朗的重建工作，這樣的後果會擴大重建成本。

●協議須包含石油自由運輸

川普並表示，美伊之間未來若達成和平協議，內容必須是他可以接受的，其中必須包含石油的自由運輸，指開放荷莫茲海峽是重中之重。

Axios新聞網近日引述4名熟悉談判的美國、以色列及區域消息人士報導，美國、伊朗及一組區域斡旋人員正在討論一項可能為期45天的停火協議條件，可能為永久終戰鋪路。

根據伊朗「伊斯蘭共和國通訊社」報導，伊朗已就美國提出的結束戰爭提議向巴基斯坦做出回應，拒絕暫時停火，要求永久結束戰爭；伊朗的回應包含10項條款，包括結束地區衝突、制定荷莫茲海峽安全通行協議、戰後重建，以及解除制裁。