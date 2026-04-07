NHK分局長被伊朗拘留後獲保釋 未來可能受審

日本內閣官房長官木原稔今天證實，今年1月被伊朗當局拘留的日本人已經獲得保釋。共同社引述消息人士披露，這名當事人就是日本放送協會（NHK）的德黑蘭分局長。

日本TBS電視台報導，木原今天上午在記者會表示，「日本駐伊朗大使館已經確認，今年1月20日被伊朗當局拘留的日本僑民，已在當地時間4月6日獲得保釋」。

他也表示，日本駐伊朗大使已經與這名日本人會面，並確認對方的健康狀況沒有問題。

共同社今天引述日本政府消息人士披露，獲得保釋的人為NHK的德黑蘭分局長，他先前被關在位在伊朗首都德黑蘭的伊文監獄（Evin Prison），儘管他已經獲得保釋，但目前無法離開伊朗。伊文監獄關押著為數眾多的政治犯。

消息人士也透露，這名分局長被依治安相關罪名問罪，之後預計進入審判流程。而日本政府已要求伊朗政府讓這名日本人返回日本。

美國與以色列聯手攻擊伊朗之後，日本外務大臣茂木敏充曾3度與伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）通話，並要求伊朗當局釋放這名日本人。

日本政府相關人士指出，日方除了與阿拉奇直接對話，也與伊朗駐日本大使接觸，要求伊朗方面放人。