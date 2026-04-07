快訊

嘉義市長選戰張啓楷出線對決王美惠 「民主聖地」成藍白合示範區

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

今啟程訪陸 鄭麗文：我要向民進黨證明 兩岸和平不難

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱想要「伊朗石油」但美國人不挺 爆料供伊朗人民武器遭汙走

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（中）6日在白宮南草坪舉行的年度復活節滾彩蛋活動中，與美國貿易代表葛里爾（左）交談。法新社
美國總統川普（中）6日在白宮南草坪舉行的年度復活節滾彩蛋活動中，與美國貿易代表葛里爾（左）交談。法新社

美國總統川普6日整天對伊朗發出數十項威脅、言辭持續升高之際，卻在一個對能源市場至關重要的議題上出現明顯退讓：美國掌控伊朗石油的行動。

雅虎財經報導，川普在白宮復活節滾彩蛋活動上受訪時表示：「我想拿走那些石油，因為石油就擺在那裡等著被拿，但很遺憾，美國人民會希望我們回家。」

川普當天多次表示，他個人想要拿走這些石油。他說：「我們可以賺很多錢。」但也一再承認，這樣的行動可能缺乏政治意願，且很可能需要地面作戰。他表示：「我只是覺得，美國人民不會真的理解。」

他強調：「我首先是一名商人。」並提到美國在委內瑞拉的行動，當時美方取得部分石油收益，同時流露出對過去時代的懷念，認為「勝者就應該獲得戰利品」。

雅虎財經指出，川普的發言出現在他威脅最早可能於美東時間7日晚間對伊朗橋樑與電網發動毀滅性攻擊、相關言辭持續升高之際，似乎降低了市場交易員與觀察人士過去數周密切關注的潛在美國行動可能性。

此外，川普在巨型復活節兔子（Easter Bunny）陪同下，面對在白宮南草坪參加年度滾蛋活動的數百名兒童，仍不忘談及持續轟炸伊朗。他與第一夫人梅蘭妮亞一同站在白宮陽台，向在場群眾表示：「昨天的營救行動怎麼樣？這可是你們很少見到的。」 

川普指出，這次營救行動是在面對非常強大的敵人下完成，但伊朗「不像一個月前那麼強了。」他似乎也不想等到下午1點記者會再談，持續發言：「你們知道，我們送過一些槍，本來要送到伊朗群眾手中，讓他們能反擊暴徒，但那些收到槍的人卻把槍藏起來。」 

他還表示：「我對某些人非常失望，他們會為此付出沉重代價。」

以色列時報報導，川普並未說明他指控是誰拿走了美國的武器。不過，一名福斯新聞記者前一天報導，他將武器被拿走一事歸咎於庫德族中間人，稱這些武器原本是要提供給伊朗的異議人士。

據報導，川普表示：「我們把槍送給抗議者，送了很多，我認為是庫德族人拿走了這些槍。」他未提供任何證據支持這一說法。

白宮 以色列 伊朗

延伸閱讀

川普：美曾送槍助伊朗示威 不滿轉交過程遭人私吞

川普稱「伊朗看新聞才知美F-15飛官失聯」 轟媒體爆料危害行動將追查

「請繼續轟炸」？川普稱伊朗人願以停電換自由 伊朗高層酸多說一點

開戰倒數？ 川普警告「一夜就能摧毀」伊朗 期限只剩一天

相關新聞

川普稱想要「伊朗石油」但美國人不挺 爆料供伊朗人民武器遭汙走

美國總統川普6日整天對伊朗發出數十項威脅、言辭持續升高之際，卻在一個對能源市場至關重要的議題上出現明顯退讓：美國掌控伊朗石油的行動。

美176架軍機組「空中艦隊」救飛官！兵分七路僅1真正目標

美國政治新聞網Axios報導，美軍一架 F-15E 戰機遭伊朗擊落後，機上2名飛官彈射逃生，其中武器系統官一度失聯。為了把人救回，美軍隨即出動由176架軍機組成的「空中艦隊」，兵分七路深入伊朗展開搜救，其中6路為掩護與誘敵，只有1處才是真正的營救目標。

川普稱「伊朗看新聞才知美F-15飛官失聯」 轟媒體爆料危害行動將追查

華盛頓郵報報導，美國總統川普6日聲稱，伊朗原本不知道一名美軍飛官在境內失聯，是因匿名消息人士向媒體洩露消息，才讓事件曝光，更加劇搜救任務難度。他並揚言，相關新聞機構若不交出消息來源，「就準備坐牢」。

伊朗對亞洲4國開綠燈！可安全通過荷莫茲 專家示警仍有變數

BBC報導，在美國總統川普對伊朗祭出最後通牒前，部分亞洲國家已先後與德黑蘭談妥或取得默許，讓部分船舶得以安全通行荷莫茲海峽，包括巴基斯坦、印度、菲律賓與中國。至於日本與馬來西亞，近期也有部分船隻獲准通過，但相關安排是否僅屬個案、具體條件為何，外界仍不清楚。

美軍救援爆「直接交戰」！伊朗稱肩射飛彈擊中美軍機 4軍官戰死

美國空軍一架F-15E「打擊鷹」戰機在伊朗出任務時遭擊落，飛行員與武器系統官彈射逃生，伊朗方面表示，美軍5日在伊斯法罕南部救援這位武器系統官行動期間，有4名伊朗陸軍軍官喪生。

荷莫茲海峽實質關閉？ 華爾街分析師親訪揭航運情況

美國媒體報導，小型華爾街研究公司Citrini Research近日爆紅，原因是派出分析師前往荷莫茲海峽（Strait ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。