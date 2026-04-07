荷莫茲海峽實質關閉？ 華爾街分析師親訪揭航運情況

美國媒體報導，小型華爾街研究公司Citrini Research近日爆紅，原因是派出分析師前往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）「實地考察」，在戰爭期間即時蒐集海事數據。

美國財經媒體CNBC和「華爾街日報」（WSJ）報導，這家公司表示派一名分析師前往阿曼穆桑達姆半島（Musandam Peninsula），此人搭船實地觀察在美國與伊朗緊張升溫下的航運狀況。分析師聲稱的觀察結果挑戰了全球市場普遍認為荷莫茲海峽實質封閉的說法。

這名Citrini Research員工在報告中被稱為「3號分析師」。他說，自戰爭爆發以來，經過荷莫茲海峽的船隻與遭伊朗攻擊的數量都比公開報導來得多。報告附有油輪起火的影像。

公司因行動敏感未透露分析師姓名。根據公司在電子報平台Substack上發布的報告，分析師發現船隻依舊持續通過這條關鍵石油通道，近日每天通行約15艘。儘管仍遠低於正常水準，這個流量顯示中斷是局部且持續變化，並非全面封閉。

公司貼文說：「每天有4、5艘油輪經過，但船舶自動識別系統（AIS）完全關閉。實際流量高於數據顯示的水準，過去幾天經過葛希姆島航道（QeshmChannel）的流量一直加速增長。」

船舶自動識別系統是一種船舶追蹤系統，可提供船隻位置、速度、識別與航線訊息。上述公司聲稱實際航運量高於通報數據，因為許多船舶關閉應答器，導致官方追蹤系統無法顯示。

根據公司貼文，分析師曾訪談漁民、走私者與區域官員，發現伊朗其實正選擇性地准許船隻通行。油輪必須事先獲得允許方能航行至伊朗領土附近海域，公司形容這是「功能性檢查站」，而不是封鎖。

分析師寫道：「美國與聯盟的船隻在衝突期間將很難通過，但其他都在排隊等待批准。」

公司表示：「這應能說明我們對這場衝突的觀察其實更為細膩，不只是『荷莫茲海峽開放、原油價格下跌』或『荷莫茲海峽關閉、原油價格飆升』這種二分法。」

不過，這些觀察結果僅是根據一次實地考察和一些難以獨立核實的個別說法，尤其這個區域透明度有限。

公司表示預期航運受阻將持續更久，油市出現長期風險溢酬，不過接下來4到6週內運輸流量可能恢復至衝突前水準的50%。

Citrini一向不吝於發表大膽看法，今年2月曾發文預測人工智慧（AI）導致的經濟末日，嚇壞部分投資人，也讓這家非傳統公司成為焦點。