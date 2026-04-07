快訊

國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗提停戰10條款 揚言炸OpenAI資料中心

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
伊朗當局指控美國與以色列6日攻擊德黑蘭的「夏立夫理工大學」。圖中可見校內建築物受損嚴重。（美聯社）
伊朗當局指控美國與以色列6日攻擊德黑蘭的「夏立夫理工大學」。圖中可見校內建築物受損嚴重。（美聯社）

伊朗透過巴基斯坦對美國提議做出回覆，拒絕停火，同時要求美國永久停戰。回覆內容包括十項條款：終止中東區域衝突、安全通行荷莫茲海峽的公約、取消制裁、重建等。

伊朗國家電視台報導，該國外交部發言人巴蓋伊說，任何理性的人都不會同意停火提案，「沒有法律或國際的保證，因此我們必須以能為維護本國安全提供堅實保障的方式行事。」

巴蓋伊表示，伊朗回應的細節將在適當時機公布。他也說「伊朗毫不猶豫地清楚表達其認為合理的要求，這樣做不應被解讀為妥協的跡象，而是反映了其捍衛自身立場的信心」。巴蓋伊在記者會上表示，美國稍早提出的要求（如15點計畫）因過於嚴苛而被伊朗拒絕。

另一名伊朗資深官員則向路透表示，伊朗不會將重新開放荷莫茲海峽作為臨時停火的一環，也不會接受達成協議的最後期限或壓力。該官員表示，華府尚未準備好實施永久停火。

路透稍早報導，消息人士表示，美國和伊朗雙方已收到一項結束敵對行動計畫，巴基斯坦擬定的該計畫提出兩階段方案，首先立即停火，再達成全面協議。這項協議暫時被稱為「伊斯蘭馬巴德協議」。

Axios更早的報導則說，美國、伊朗和居中斡旋的調停方正討論可能為期45天的停火方案，作為兩階段協議的一部分。

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）近日也透過影片對美國發出警告，任何對伊朗電力基礎設施造成的破壞，都將遭到果斷報復，並揚言「徹底毀滅」美國和以色列的設施，尤其是300億美元的「星際之門」AI資料中心。

IRGC發言人佐爾法加里在影片中表示，「若美國持續威脅伊朗發電設施，將立即啟動以下報復措施：所有屬於錫安主義政權的發電廠、能源基建與資通訊技術系統，以及區域內所有由美國股東持有的類似企業，將面臨徹底毀滅。」

影片畫面隨即切換至從太空俯瞰地球的鏡頭，並透過Google放大至阿布達比，聚焦於一處離海岸不遠、「空無一物」的沙漠地帶。不過畫面上的文字顯示，「即使被Google隱藏，仍無所遁形」。影片隨後切換至同一地點的「夜視」畫面，清楚顯示阿布達比一座OpenAI的1GW（百萬瓩）資料中心全貌。

此前，伊朗據報以火箭攻擊部分亞馬遜雲端服務（AWS）資料中心、造成重大破壞甚至迫使其關閉，但也可能只是得以突破波灣國家防禦系統、「幸運命中」。

以色列 伊朗 美國

相關新聞

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

美國總統川普6日威脅伊朗，若未能在他設定的最後期限，也就是美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前達成協議，就會在「一夜之間」摧毀伊朗，屆時伊朗「將沒有橋梁」，也「將沒有發電廠」。不過，能源專家指出，此舉將衝擊伊朗全國民生，但由於電網結構相對分散，要完全切斷軍方用電將相當困難。

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴3月9日接班至今神隱1個月之際，英國泰晤士報6日引述美國與以色列情報單位整理、並與波灣國家分享的外交備忘錄指出，穆吉塔巴在空襲中重傷後喪失行為能力，目前陷入昏迷，正在什葉派聖城庫姆（Qom）接受治療，無法履行治國職責。

川普手握四大終戰劇本！投資人一次看懂利弊得失

2026年4月2日早上9點，美國總統川普發表談話，宣稱「對伊朗軍事行動已取得壓倒性勝利。」理論上，全球股市應對此利多開出慶祝行情，但從日本、韓國、台灣、香港、上海到新加坡等亞洲主要股市都陷入一片慘綠。原來所謂「勝利宣言」的背後並非和平的停火協議，而是「戰爭2.0」全面開啟的序幕。目前川普手握四大終戰劇本，每一套都牽動投資人的敏感神經，本文將解析其核心邏輯與利弊得失。 分析川普這場記者會的談話內容，字裡行間透露出四大核心訊息。首先，他在「宣布勝利」的同時，卻預告了「未來幾週會打得更狠」。川普一方面說「已經贏了、對手已徹底瓦解」；另一手卻發出警告：在接下來的2〜3週內，美軍將以「前所未有的猛烈火力」持續精準打擊伊朗境內目標，最終戰略目標在於將對手的軍事能力「送回石器時代」。 這番強硬談話顯示，美、以、伊三方戰事並未真正畫下句點。對投資者而言，這意味著地緣政治風險即將進入「最劇烈、最不可測」的階段，而非市場期待的和平曙光。由於演說當下，美股與歐股均已收盤（美東時間4月1日晚上9點），

想闖出荷莫茲？兩艘卡達LNG船臨陣掉頭返航 伊朗迄今讓LNG「零輸出」

美以與伊朗的戰爭已經進入第六周，根據參與相關航運的交易商表示，自戰事爆發以來，伊朗迄今未允許任何一艘載有液化天然氣（LNG）的運輸船通過荷莫茲海峽，這樣的限制行動可能加劇全球供應短缺的風險。

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

Axios引述6名知情官員與消息人士報導，美國總統川普面臨一項時間緊迫且影響深遠的抉擇：是依原定計畫在美東時間7日晚間8時開始執行摧毀伊朗基礎設施的威脅，還是再次延後最後期限，為談判保留空間。

伊朗革命衛隊回擊川普最後通牒！官員號召「人肉盾牌」圍電廠

美國總統川普美東時間6日重申對伊朗的最後通牒，放話美東時間7日晚間8時的期限一到，美軍將在4小時內徹底摧毀伊朗橋梁和電廠。伊朗軍方發言人於當地時間7日回嗆川普「妄想、威脅毫無根據」，並預告將持續作戰。同時，有伊朗官員號召民眾組成人牆包圍保護各地電廠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。