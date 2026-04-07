伊朗提停戰10條款 揚言炸OpenAI資料中心

伊朗透過巴基斯坦對美國提議做出回覆，拒絕停火，同時要求美國永久停戰。回覆內容包括十項條款：終止中東區域衝突、安全通行荷莫茲海峽的公約、取消制裁、重建等。

伊朗國家電視台報導，該國外交部發言人巴蓋伊說，任何理性的人都不會同意停火提案，「沒有法律或國際的保證，因此我們必須以能為維護本國安全提供堅實保障的方式行事。」

巴蓋伊表示，伊朗回應的細節將在適當時機公布。他也說「伊朗毫不猶豫地清楚表達其認為合理的要求，這樣做不應被解讀為妥協的跡象，而是反映了其捍衛自身立場的信心」。巴蓋伊在記者會上表示，美國稍早提出的要求（如15點計畫）因過於嚴苛而被伊朗拒絕。

另一名伊朗資深官員則向路透表示，伊朗不會將重新開放荷莫茲海峽作為臨時停火的一環，也不會接受達成協議的最後期限或壓力。該官員表示，華府尚未準備好實施永久停火。

路透稍早報導，消息人士表示，美國和伊朗雙方已收到一項結束敵對行動計畫，巴基斯坦擬定的該計畫提出兩階段方案，首先立即停火，再達成全面協議。這項協議暫時被稱為「伊斯蘭馬巴德協議」。

Axios更早的報導則說，美國、伊朗和居中斡旋的調停方正討論可能為期45天的停火方案，作為兩階段協議的一部分。

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）近日也透過影片對美國發出警告，任何對伊朗電力基礎設施造成的破壞，都將遭到果斷報復，並揚言「徹底毀滅」美國和以色列的設施，尤其是300億美元的「星際之門」AI資料中心。

IRGC發言人佐爾法加里在影片中表示，「若美國持續威脅伊朗發電設施，將立即啟動以下報復措施：所有屬於錫安主義政權的發電廠、能源基建與資通訊技術系統，以及區域內所有由美國股東持有的類似企業，將面臨徹底毀滅。」

影片畫面隨即切換至從太空俯瞰地球的鏡頭，並透過Google放大至阿布達比，聚焦於一處離海岸不遠、「空無一物」的沙漠地帶。不過畫面上的文字顯示，「即使被Google隱藏，仍無所遁形」。影片隨後切換至同一地點的「夜視」畫面，清楚顯示阿布達比一座OpenAI的1GW（百萬瓩）資料中心全貌。

此前，伊朗據報以火箭攻擊部分亞馬遜雲端服務（AWS）資料中心、造成重大破壞甚至迫使其關閉，但也可能只是得以突破波灣國家防禦系統、「幸運命中」。