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「伊朗突然知道有1美軍在境內」川普控媒體洩救援機密

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
川普總統6日在白宮舉行一個半小時的記者會，他還比出狙擊手的動作，指控伊朗用狙擊手對準示威民眾，並擊中眉心。（路透）
川普總統6日在白宮舉行一個半小時的記者會，他還比出狙擊手的動作，指控伊朗用狙擊手對準示威民眾，並擊中眉心。（路透）

川普總統6日表示，政府正全力追查一名向媒體洩露機密資料的消息人士，此人提前曝光美軍在伊朗境內執行的高風險救援任務細節。川普強調，洩密行為嚴重威脅任務安全，甚至影響國安。

川普6日在白宮記者會上說：「我們整整一個小時都沒談論首名失蹤機組員，結果還是有人洩密。我們正努力追查這名洩密者，相信查得出來。」

川普接著警告，「我們將會找出發布新聞的媒體，並基於國安要求他們交出消息來源，不然就抓去坐牢。我們知道是誰，你們也知道我們說的是誰，有些事不能做；突然間，整個伊朗都知道有一名美國飛行員在他們境內。」

川普指出，媒體提前洩漏相關消息，讓營救任務難度大幅提升，直言這名「病態的洩密者沒有意識到事情的嚴重性。發布這則報導的人將會入獄，這件事攸關國安，他們讓整個任務陷入極大風險。」

美軍3日F-15E戰機遭伊朗擊落，當時一人獲救、一人失蹤不久即被美國媒體報導。

國會山莊報報導，川普在記者會上未點名特定媒體，但紐約時報、福斯新聞與Axios等媒體均曾率先報導美軍F-15E「攻擊鷹」(Strike Eagle)戰機遭擊落與機組員失聯的事件。

華盛頓郵報報導，司法部去年撤銷前總統拜登時期的一項政策，該政策保障記者不會面臨洩密調查。

川普政府此舉讓外界擔憂，當局可能擴大追查媒體與消息來源的力度，新聞自由倡議人士對此表達強烈關切。

哥倫比亞大學(Columbia University)奈特第一修正案研究所(Knight First Amendment Institute)執行董事賈佛(Jameel Jaffer)說：「川普總統威脅強迫記者揭露消息來源，引發嚴重的新聞自由疑慮，因為記者能否做好其工作，大多取決於保護消息來源的能力。川普政府此舉形同施壓媒體，試圖阻止媒體揭露具公共利益的資訊。」

儘管許多州以及華盛頓特區都有「保護法」（shield laws）來保障新聞來源的保密性，但在聯邦層級並沒有相關保護。如果報導內容被認為攸關國家安全，政府可能會試圖強制記者揭露其消息來源。

根據社媒轉載伊朗官方發布的照片，美軍戰機和直升機的殘骸散落地面。（路透）
根據社媒轉載伊朗官方發布的照片，美軍戰機和直升機的殘骸散落地面。（路透）

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