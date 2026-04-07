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美軍營救F-15E飛官 出動155架軍機、設7地混淆伊朗

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導
川普總統6日在白宮舉行一個半小時的記者會，他還比出狙擊手的動作，指控伊朗用狙擊手對準示威民眾，並擊中眉心。（美聯社）
川普總統6日在白宮舉行一個半小時的記者會，他還比出狙擊手的動作，指控伊朗用狙擊手對準示威民眾，並擊中眉心。（美聯社）

在6日舉行的記者會上，美國官員述說前往伊朗救援墜落的F-15E上校武器操作員之驚險過程，川普總統表示總共出動了155架軍用飛機執行這項任務，其中包括4架轟炸機、64架戰機、48架加油機、13架救援機，不過很多飛機都是「假動作」，用於矇騙伊朗；該名上校更在大量出血的險況中自行療傷，最後奇蹟般地獲救。

綜合媒體報導，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在記者會中表示，美軍3日在伊朗上空飛行了7個小時才找到第一名飛行員，又在午夜飛行了7個小時才找到第二名人員。當天稍晚也就是F-15E被擊落後幾個小時內，就救到了第一名飛行員。

仍在險境的上校利用自己的生存和隱蔽訓練躲入山縫，避免被伊朗人找到，一名國防官員稱他爬上了7000呎山脊，並在那躲藏了近48小時。川普則說「他受了重傷，他爬上懸崖，流了很多血並包紮了自己的傷口。」在躲藏期間，中央情報局(CIA)4日發起假情報戰，欺騙伊朗軍隊已經找到該上校並在撤離中。

另一方面，美軍出動MQ-9「死神」無人機防禦上校藏身的周圍區域，並向任何靠近的物體開火。川普透露，CIA有台攝影機可以從40哩外看到該名上校。「他們讓攝影機對著他45分鐘。他一動也不動。他們說那個方向可能是錯的，但我們看到有東西在移動…那是一個人的頭。」美軍遂出動「現有的每架戰機以及B-1、B-2轟炸機」大規模打擊周邊地區。

川普表示，他5日在適當的時機指示軍方派出數十架重型武裝飛機營救這名機組人員。該名上校最後通過無線電聯繫協調救援行動時，他發出一條訊息：「上帝是仁慈的。」(God is good)，起初美方還擔心這是陷阱，因為這非常像穆斯林會說的「真主至大」(Allahu Akbar)，但認識這位上校的人說他是虔誠的信徒。

川普表示，美軍執行了複雜的欺騙行動，「很多都是詭計。我們想讓伊朗以為他在別的地方，因為大量伊朗軍力在那，成千上萬的人在找他。」川普說美國設置了七個不同的地點來迷惑伊朗軍隊和民兵，像是有九架飛機在海岸線25哩外的一小片區域上空盤旋，「所有這些不同的地點，都有人以為他就在那裡。」川普更說軍用飛機降落農田後，再集結三架小型直升機來營救受傷的飛行員，過程無人死亡。

川普要求參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)透露有多少美軍參與了救援，但凱恩表示更想「保守秘密」，不過川普仍說有數百人參與。

根據社媒轉載伊朗官方發布的照片，美軍戰機和直升機的殘骸散落地面。（路透）
根據社媒轉載伊朗官方發布的照片，美軍戰機和直升機的殘骸散落地面。（路透）

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