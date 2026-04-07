川普：美曾送槍助伊朗示威 不滿轉交過程遭人私吞

美國總統川普今天表示，美國先前試圖提供武器給伊朗的反政府示威民眾，但轉交過程遭人私吞，令他相當不滿；此外，他也認為，伊朗若宣布停火，伊朗民眾應挺身反抗政府。

綜合法新社與路透社報導，川普（Donald Trump）在白宮復活節活動上告訴記者：「我們送了槍、大量的槍，原本應該交給（伊朗反政府）民眾，讓他們對抗那些暴徒…結果你知道嗎？原本要轉交的人自己私吞了，所以我對某些人非常不滿，他們將為此付出很大的代價。」

川普並未透露是誰拿走美國武器，但據福斯新聞頻道（Fox News）記者昨天在報導中引述川普說法指出，川普認為是庫德族中間人截留了這些武器。

此外，川普還告訴記者，他認為若伊朗宣布停火，伊朗人民應挺身反抗德黑蘭當局，但也了解這麼做對他們來說太危險。

川普說：「嗯，他們應該這麼做，但話說回來，後果很嚴重…我的意思是，他們被告知：『如果你們抗議，會立刻遭槍殺。』」

曾威脅要轟炸伊朗發電廠和橋梁的川普還表示，他相信伊朗人「為了自由，願意承受那些痛苦」，並稱美國攔截到多則敦促「拜託繼續轟炸」的通訊內容。