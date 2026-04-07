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美176架軍機組「空中艦隊」救飛官！兵分七路僅1真正目標

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍參謀首長聯席會議主席凱恩6日於白宮記者會。美聯社
美軍參謀首長聯席會議主席凱恩6日於白宮記者會。美聯社

美國政治新聞網Axios報導，美軍一架 F-15E 戰機遭伊朗擊落後，機上2名飛官彈射逃生，其中武器系統官一度失聯。為了把人救回，美軍隨即出動由176架軍機組成的「空中艦隊」，兵分七路深入伊朗展開搜救，其中6路為掩護與誘敵，只有1處才是真正的營救目標。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩6日在白宮記者會表示，這支「空中艦隊」協助完成兩場「極度危險」的撤離任務，最終順利救出飛行員與武器系統官。

凱恩證實，參與行動的軍機涵蓋轟炸機、戰鬥機、空中加油機、直升機及無人系統。他並點名 A-10「疣豬」攻擊機（A-10 Warthog）、HC-130「戰鬥國王 II」搜救機（HC-130 Combat King II）及 HH-60「快樂綠巨人 II」直升機（HH-60 Jolly Green II），也暗示美軍另動用遙控駕駛與戰術型無人機。

川普則透露，特別是為了營救失聯的武器系統官，美軍動用155架軍機，其中相當大一部分是為了擾亂伊朗追兵。

整場營救任務共涵蓋7個行動地點，但只有1處是真正的救援目標。

川普並稱，這架F-15E是美軍對伊朗軍事行動中首架遭敵軍擊落的有人駕駛軍機，但他將此形容為伊朗「僥倖擊中」，並稱「人總有走運的時候，但我們也一樣會有好運」。

Axios指出，美軍自展開代號「史詩怒火」行動以來，有3架F-15E「打擊鷹」戰機遭友軍科威特F/A-18「大黃蜂」戰機誤擊毀損；另損失10多架MQ-9「死神」無人機、1架在伊朗攻擊沙烏地阿拉伯基地時遭毀的E-3「哨兵」預警機（E-3 Sentry），以及1架在伊拉克上空墜毀的KC-135「同溫層加油機」（KC-135 Stratotanker）。

伊拉克 以色列 伊朗

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