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日媒：遭伊朗拘留日本公民獲釋 傳為NHK分社社長

中央社／ 東京7日綜合外電報導
共同社今天引述政府消息人士報導，自1月以來遭伊朗拘留的一名日本公民已經獲釋。法新社
共同社今天引述政府消息人士報導，自1月以來遭伊朗拘留的一名日本公民已經獲釋。法新社

共同社今天引述政府消息人士報導，自1月以來遭伊朗拘留的一名日本公民已經獲釋。

報導指出，獲釋人士據信是日本放送協會（NHK）德黑蘭（Tehran）分社社長。

法新社聯繫日本外務省及NHK時，雙方均未立即證實這項消息。

若共同社報導無誤，這將是繼上個月日本政府宣布1名公民獲釋後，第2起日本公民在伊朗獲釋的案例。

媒體先前報導，NHK分社社長1月20日遭捕後，被送往一所以關押政治犯聞名的監獄。

當時日本政府發言人對外證實，當天確實有一名日本公民遭拘留，但拒絕透露更多細節。

NHK當時也婉拒置評。

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