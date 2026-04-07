安理會將表決荷莫茲海峽議案 中國反對動武

外交官表示，聯合國安理會預計今天表決「保護荷莫茲海峽商航安全」議案，但具有否決權的中國反對授權動武，草案幾經修改，內容已大幅淡化，且不具法律約束力。

自美國與以色列於2月底對伊朗發動攻擊以來，伊朗已實質關閉能源動脈荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），國際油價也因此飆漲。

聯合國安理會（Security Council）年度輪值主席國巴林（Bahrain）主導荷莫茲海峽議案，在協商過程中，為避免中國、俄羅斯等反對，已經多次修訂版本。

根據路透社所見最新版本，目前已刪除所有明確授權動武的條款。

新草案明文指出：「強烈鼓勵有意使用荷莫茲海峽商業航道的國家，協調採取與實際情況相符的防禦性措施，以確保荷莫茲海峽航行安全」。

文中指出，包括「護航貨輪與商業船隻」，同時也支持「嚇阻任何阻礙或關閉荷莫茲海峽航運的行為」。

外交官指出，經過「淡化」的議案，過關的機會高，但仍有不確定性，因為根據規定，在安理會15個成員國中，決議案必須至少9票贊成，並且5個常任理事國，即英國、中國、法國、俄羅斯及美國，都不行使否決權的情況下。

巴林最早在2日提出的草案，原擬授權「一切必要防禦手段」來保護商業航運，這獲海灣阿拉伯國家及美國的支持，但在3日和4日的會議中，草案的表決程序一再延遲。

巴林已先刪除具有約束力的強制執行條款。

中國在2日反對授權動武的提議，稱這會「合法化非法的無差別動武，勢必造成局勢升溫，引發嚴重後果」。

伊朗6日表示，他們要徹底結束戰爭，但拒絕重開荷莫茲海峽的施壓。

美國總統川普（Donald Trump）則警告，若伊朗未能在設定期限內，即7日晚間達成協議，伊朗會「被摧毀」。

中國外交部長王毅5日與俄羅斯外長通話後表示，中國願意繼續在安理會中與俄羅斯合作，並努力協助讓中東局勢降溫。

王毅指出，要根本解決荷莫茲海峽問題，是儘快達成停火。

路透社報導，全球航經荷莫茲海峽輸運的石油，就屬中國是最大買家。