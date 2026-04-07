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美軍救援爆「直接交戰」！伊朗稱肩射飛彈擊中美軍機 4軍官戰死
美國空軍一架F-15E「打擊鷹」戰機在伊朗出任務時遭擊落，飛行員與武器系統官彈射逃生，伊朗方面表示，美軍5日在伊斯法罕南部救援這位武器系統官行動期間，有4名伊朗陸軍軍官喪生。
CNN報導，伊朗軍方公關辦公室6日發表聲明指出，這4名軍官於當天清晨在伊斯法罕省，與「敵方戰鬥機、直升機、武裝無人機及支援飛機」發生「直接交戰」，遭數架美軍飛機攻擊死亡。
聲明指出，一枚肩射飛彈曾擊中一架美軍飛機，但隨後該單位遭其他飛機攻擊，最終導致4名軍官喪生。伊朗軍方並公布死者軍階，分別為一名准將、一名上校、一名中校及一名少尉。
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