「請繼續轟炸」？川普稱伊朗人願以停電換自由 伊朗高層酸多說一點

美國總統川普6日在白宮召開記者會時聲稱，伊朗平民正積極歡迎美國對其國家基礎設施的攻擊。他還表示，為了擺脫教士政權的統治，伊朗平民會「願意承受」電力與基本服務的中斷。

衛報報導，川普駁斥外界擔憂，認為鎖定伊朗電網與民用基礎設施將傷害普通民眾而非政權，並在未提出證據的情況下宣稱，美國情報機構曾截獲通訊，顯示位於轟炸地點附近的平民敦促美軍繼續攻擊。他引述截獲的通訊內容說：「請繼續轟炸」，並補充指出：「這些人就生活在炸彈爆炸的地方。」

針對一名記者提問指出，刻意攻擊民用基礎設施違反日內瓦公約，川普回應說：「我希望不必這麼做，但話說回來，他們47年來一直在和這些人談判。他們是很厲害的談判者，而且他們不會擁有核武。」

川普還表示，他「不能談停火」。當被問及戰爭是在收尾還是升級時，他說：「我不能告訴你。」

CNN報導，川普在記者會上還表示，美國可以在「一夜之間」摧毀伊朗，而時間「可能」就在美東時間7日晚間（台北時間8日早上）。伊朗確定國家利益委員會（Iran’s Expediency Discernment Council）成員賈利利（Saeed Jalili）反倒認為，無視川普並不是最好的做法，因為他的言論揭示了美國的本質。

他在「X」用英文寫道：「對川普的胡言亂語，『閉嘴』並不是適當的回應；讓他多說一點。」並補充表示：「沒有什麼比川普的情緒性發言更能揭露美國的真實本質。」