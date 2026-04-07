伊朗提10點停戰方案！願開放荷莫茲、取消索賠 川普回應了

紐約時報報導，美國總統川普對伊朗的最後通牒倒數24小時，伊朗透過巴基斯坦轉達拒絕暫時停火，要求永久結束戰爭，並提出10點停戰方案，有意解除封鎖荷莫茲海峽、取消索賠，交換美以停止攻擊德黑蘭及其代理勢力，還有解除所有制裁。

美國政治新聞網Axios報導，一名美國官員認為這份方案「獅子大開口」（maximalist）。報導並引述以色列官員稱，總理內唐亞胡已警告川普拒絕這項協議。

紐時引述2名伊朗高層透露，內容要求保證伊朗不會再遇襲、以色列停止打擊黎巴嫩真主黨，以及解除所有制裁；伊朗國營媒體並未公布方案全文。

作為交換，伊朗將解除對荷莫茲海峽的封鎖，未來將對每艘行經荷莫茲的船舶收取200萬美元過路費（約台幣6450萬元），並與位於海峽對岸的阿曼分帳。另外，伊朗將把所得過路費用於重建遭美以襲擊的基礎設施，而非直接索賠。

紐時指出，伊朗的回應反映德黑蘭自認在戰爭中占上風，主要是因有能力讓荷莫茲實質停擺，且成功擊落一架美軍F-15E戰機。

川普6日在記者會上回應伊朗方案表示：「這是一項重大提案，是重要一步，但還不夠好。」他並重申談判破局將展開大規模空襲，稱屆時「伊朗要花100年重建」。

川普日前對伊朗祭出最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽或達成協議，否則美軍將襲擊伊朗境內所有橋梁和發電廠。