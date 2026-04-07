伊朗軍方無視川普威脅 稱不影響美以打擊行動

美國總統川普6日在白宮召開記者會，威脅伊朗若未能在他設定的最後期限，也就是美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前達成「可接受」的協議，重新開放關鍵的全球能源通道荷莫茲海峽，美國將在「一夜之間」摧毀伊朗。

2026-04-07 07:23