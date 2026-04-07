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伊朗軍方無視川普威脅 稱不影響美以打擊行動
美國總統川普今天威脅要摧毀伊朗基礎設施，伊朗軍方隨即回應表示，川普在中東戰爭問題上的「傲慢言論」，並未阻礙伊朗士兵的行動。
伊朗國營媒體引述伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人表示：「這位妄想的美國總統所發表的粗魯、傲慢言論及毫無根據的威脅…對於伊斯蘭戰士針對美國與猶太復國主義敵人（以色列）的進攻及毀滅性行動，不會產生任何影響。」
隨著川普設定的最後通牒期限逼近，德黑蘭方面的這番表態，顯現出伊朗軍方並無退縮跡象，且將持續對美、以目標發動軍事打擊。
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