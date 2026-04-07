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伊朗停火談判期限將至 川普記者會極限施壓

中央社／ 華盛頓6日專電

美國總統川普與官員今天舉行記者會，說明F-15E戰機遭伊朗擊落及營救飛官過程，他持續強調停火談判期限，揚言明晚午夜前將炸毀所有橋梁和電廠，讓伊朗回到「石器時代」。全球正關注美軍在營救行動後，如何升高極限施壓。

川普（Donald Trump）、中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天連袂出席白宮記者會，說明在美國復活節休假期間，耗時2天搜救於伊朗境內被擊落F-15E戰機武器官的經過。

長達一個半小時的記者會中，川普首度指出在大量飛行任務中，F-15E戰機遭伊朗肩射飛彈擊落，對方有點「幸運」才能擊中。美軍動員數百名部隊援救，炸毀兩架老舊軍機完成任務，但未提戰機遇襲經過。

他說道，美軍在戰機墜落及武器官藏身地點派有「眼線」。意指救援行動可能動員小型無人機。

此外，美國媒體4日率先報導事件中有一位飛官失蹤，川普稱媒體有洩密者。他表示：「我們會找到他，我們會前往這家刊登新聞的媒體，以國安之名要求交人並逮捕他。」

凱恩指出，在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近墜毀的A-10雷霆二式攻擊機（A-10 Thunderbolt II）屬於救援行動一環。低空緩慢飛行的攻擊機於任務期間，在救援部隊與伊朗軍隊中間數度遇襲，飛行員駕駛受損攻擊機離開伊朗境內，在較安全區域彈射。

川普重申停火協議期限將在美東時間7日晚間到期，屆時將摧毀伊朗所有的發電廠與橋梁等基礎建設，「整個伊朗可在一個晚上拿下，可能就是明晚」。

赫格塞斯補充，今天是美軍對伊朗行動後最大規模的打擊，明天將更大，但伊朗仍有選擇。

川普和國防、國安官員共同舉行記者會，強調救援行動成功，同時向伊朗當局發出最後通牒，也抱怨北大西洋公約組織（NATO）、日本、南韓及澳洲等盟邦不參與荷莫茲海峽行動。

德黑蘭當局在白宮記者會前已表達反對停火的強硬立場，質疑美軍轟炸民間設施恐涉戰爭罪行。

美國聯手以色列打擊伊朗的戰爭進入第2個月，川普於近一週內兩度公開演說並接受媒體訪問，各界高度關注戰事發展與油價高漲的經濟衝擊。

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