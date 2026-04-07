美伊和談等結果 川普拋美國在荷莫茲海峽收費可能性

美國總統川普6日表示，與其讓伊朗在荷莫茲海峽收費，不如由美國在海峽收費；川普並表示，美伊之間未來若達成和平協議，必須是他可以接受的內容，其中必須包含石油的自由運輸。

一架美軍F-15E戰機日前在伊朗領空被擊落，兩名機組人員彈射逃生，川普6日針對機組人員的搜救行動舉行記者會。

有媒體詢問川普結束戰爭的條件是否容許伊朗持續向通行荷莫茲海峽的船隻收費，川普回答說，如果是美國來收費呢？川普表示，他寧願美國收費也不希望是由伊朗收費。

川普並問說，為什麼美國不能這樣做？川普認為說，伊朗在軍事上已經被擊敗，美國作為戰爭的贏家有權這麼做。

川普日前對伊朗下達最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠，有媒體詢問達成和談協議的條件是否包含開放荷莫茲海峽。

川普表示，和談協議必須是他可以接受的內容，協議其中一部分，美方要求石油的自由運輸。