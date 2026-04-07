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川普稱可能一夜摧毀伊朗 赫塞斯：有大規模打擊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

中東地區戰事持續進行之際，美國總統川普今天召開記者會表示，伊朗可能會在一夜之間被摧毀，並警告德黑蘭當局須於明天晚間之前達成協議。

川普（Donald Trump）先前已經警告，伊朗必須在4月7日晚間之前同意停火協議，否則國內的發電廠、橋梁和其他重要基礎設施將遭受大規模攻擊。

川普於白宮記者會說道：「整個國家可在一夜之間被摧毀，而且那一夜可能就是明天晚上。」

他更指出，若德黑蘭當局在美國東部時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）之前不屈服讓步，就會打擊伊朗民用基礎設施。

川普甚至宣稱，如果到了最後期限沒達成協議，美國計劃於明天晚間12時之前徹底摧毀伊朗，「我的意思是，在12時之前全面摧毀，這將於4個小時內完成」。

川普還提到，與伊朗達成的任何協議都必須包含荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行自由。

美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）也在記者會透露，從2月28日向伊朗發起軍事行動以來的最大規模打擊將於今天進行，並警告明天的空襲力道會更大。

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