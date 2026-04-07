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革命衛隊情報首長死於以色列空襲 伊朗矢言復仇

中央社／ 德黑蘭6日綜合外電報導

中東地區戰火已經持續超過一個月，伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）的情報首長哈德米（Majid Khademi）稍早死於以色列空襲，革命衛隊今天矢言要為他報仇。

法新社報導，伊朗革命衛隊情報機構發布聲明指出：「心懷惡意且走頭無路的敵人應該明白，伊朗革命衛隊情報組織會在『毀滅性復仇』行動下，向策畫和實施這項罪行的人士發動大規模報復打擊。」

伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（MohammadAkraminia）今天也表示，只要政治領袖們覺得有必要，伊朗會繼續跟美國及以色列作戰。

阿克拉米尼亞向伊朗學生通訊社（ISNA）說道：「只要政治當局認為合適，我們可以繼續這場戰爭。」

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動後，這場席捲中東地區的戰事已經持續超過5個星期。

美國 革命衛隊 以色列 伊朗

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