伊朗拒絕停火提案 川普重申4月7日最後期限

隨著美國總統川普設定的最後期限逼近，伊朗拒絕停火提案，川普今天再度要求伊朗重新開放荷莫茲海峽，否則將對該國橋樑和電廠等民用基礎設施發動進一步攻擊，並強調明天是最後期限。

路透社報導，川普警告，若在明晚的最後期限前未能達成協議，美軍將對伊朗的民用基礎設施發動大規模攻擊。

川普今天在白宮舉行的復活節滾彩蛋活動中，告訴媒體：「他們現在還不想『求饒』，但他們會。如果他們不這麼做，他們國內將連一座橋都不剩。」他還說，要他再次延後期限「極不可能」。

然而，在被記者問到打擊電廠恐違反戰爭罪時，他回應說：「我並不擔心。你們知道什麼是戰爭罪嗎？容許伊朗擁有核武才是戰爭罪。」

此外，川普還表示，如果由他個人決定，美國將會掌控伊朗的石油，但他隨後也說，美國民眾可能無法理解這樣的舉措。