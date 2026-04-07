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川普再下最後通牒 伊朗拒絕暫時停火提議

中央社／ 德黑蘭6日綜合外電報導

美國總統川普再下最後通牒要求伊朗重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）之際，伊朗今天拒絕與美國及以色列暫時停火的提議。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在德黑蘭記者會上表示，任何停止戰鬥的作法，都可能讓伊朗的敵人重整旗鼓。

他指出：「我們在保衛國家時，絕不能因為最後期限而有一絲動搖。停火意味著為對方創造短暫的喘息空間，使其得以重整旗鼓並再施暴行。沒有理智的人會接受這種做法。」

美國有線電視新聞網（CNN）援引官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，貝卡伊指稱：「我們呼籲結束戰爭並防止其再次發生。」

據報導，貝卡伊還說，伊朗已就美國要求結束戰爭的相關訴求擬定了回應，將在「必要時」宣布。

路透社今天報導，伊朗與美國已收到一項結束敵對狀態的提案，該提案可能於今天生效。

美媒Axios也報導，美國、伊朗與區域斡旋方正討論一項潛在協議，共分兩個階段，內容包括為期45天的停火，以及永久結束戰爭。

美國 CNN 德黑蘭 以色列 伊朗

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