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伊斯蘭革命衛隊揚言 毀滅 OpenAI 資料中心

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）近日透過影片對美國發出警告，任何對伊朗電力基礎設施造成的破壞，都將遭到果斷報復，並揚言「徹底毀滅」美國和以色列的設施，尤其是300億美元的「星際之門」AI資料中心。

IRGC發言人佐爾法加里在影片中表示，「若美國持續威脅伊朗發電設施，將立即啟動以下報復措施：所有屬於錫安主義政權的發電廠、能源基建與資通訊技術系統，以及區域內所有由美國股東持有的類似企業，將面臨徹底毀滅。」

影片畫面隨即切換至從太空俯瞰地球的鏡頭，並透過Google放大至阿布達比，聚焦於一處離海岸不遠、「空無一物」的沙漠地帶。不過畫面上的文字顯示，「即使被Google隱藏，仍無所遁形」。影片隨後切換至同一地點的「夜視」畫面，清楚顯示阿布達比一座OpenAI的1GW（百萬瓩）資料中心全貌。

此前，伊朗據報以火箭攻擊部分亞馬遜雲端服務（AWS）資料中心、造成重大破壞甚至迫使其關閉，但也可能只是得以突破波灣國家防禦系統、「幸運命中」。

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