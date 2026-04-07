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伊朗拒絕停火 提十條款

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

伊朗透過巴基斯坦對美國提議做出回覆，拒絕停火，同時要求美國永久停戰。回覆內容包括十項條款：終止中東區域衝突、安全通行荷莫茲海峽的公約、取消制裁、重建等。

美股6日早盤在平盤之上波動。

伊朗國家電視台報導，該國外交部發言人巴蓋伊說，任何理性的人都不會同意停火提案，「沒有法律或國際的保證，因此我們必須以能為維護本國安全提供堅實保障的方式行事。」

巴蓋伊表示，伊朗回應的細節將在適當時機公布。他也說「伊朗毫不猶豫地清楚表達其認為合理的要求，這樣做不應被解讀為妥協的跡象，而是反映了其捍衛自身立場的信心」。巴蓋伊在記者會上表示，美國稍早提出的要求（如15點計畫）因過於嚴苛而被伊朗拒絕。

另一名伊朗資深官員則向路透表示，伊朗不會將重新開放荷莫茲海峽作為臨時停火的一環，也不會接受達成協議的最後期限或壓力。該官員表示，華府尚未準備好實施永久停火。

路透稍早報導，消息人士表示，美國和伊朗雙方已收到一項結束敵對行動計畫，這項計畫可能6日生效並重啟荷莫茲海峽。巴基斯坦擬定的該計畫提出兩階段方案，首先立即停火，再達成全面協議。這項協議暫時被稱為「伊斯蘭馬巴德協議」。

Axios更早的報導則說，美國、伊朗和居中斡旋的調停方正討論可能為期45天的停火方案，作為兩階段協議的一部分。

以色列 伊朗 美國

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