營救內幕 CIA假消息引開伊朗追兵

三日被伊朗擊落的一架美軍Ｆ-十五Ｅ戰機第二位機員獲救，除了美軍特種部隊深入伊朗山區救援，美國中情局（ＣＩＡ）對他位置的鎖定與欺敵行動也扮演關鍵角色。

紐約時報及美國福斯新聞五日報導，上述機員是一名武器系統官，在山區躲藏逾一天，期間ＣＩＡ運用獨門的設備定位其位置，還刻意在伊朗境內放出假情報，好將伊朗追捕他的大批人員從其藏身的區域引開，為美軍的救援行動爭取寶貴時間。

總部在美國維吉尼亞州蘭利的ＣＩＡ三日得知Ｆ-十五Ｅ被擊落後，第一時間就開始緊鑼密鼓地追蹤失聯機員，並著手擬定欺敵計畫。美方刻意在伊朗國內散布假消息，聲稱已尋獲失聯機員，正透過地面車隊轉移離開伊境，以誘使伊朗將搜索重點從山區轉向外圍道路。

ＣＩＡ也試圖使伊朗誤以為美國準備展開海上救援，但其實該名機員最後從山區撤離。一位美國高官對紐時指稱，上述種種欺敵策略似乎奏效，一度造成伊朗追捕部隊混亂，干擾他們做出的判斷與部署。

其實美國海空軍戰機的飛官與武器系統官，出擊時身上都有信標與加密通訊裝置，以便必要時與搜救人員協調連繫，但會避免持續發送定位訊號，並限制信標使用，以防敵軍藉此反向追蹤。

一名美國軍方官員說，由於該名武器系統官當時發出的訊號斷斷續續，因此他們的首要之務，是確認發送訊號的人確實是他，而非伊朗境內撿到他裝備的人，直到戰機被擊落後十四小時，ＣＩＡ才確認其最新方位。該官員強調，這次所用的是ＣＩＡ獨門設備；美國與以色列官員則同時蒐集相關情報，確認該名機員是獨自一人，並未被伊朗人員包圍或被俘虜。

前ＣＩＡ主管霍夫曼接受福斯新聞節目「周日簡報」時說，這類營救任務的困難度不像大海撈針，較像是「一堆針裡找一根針」；重點在於找出伊朗當局正監聽、而美方能反過來加以利用的通訊管道，先投放部分真實資訊來建立可信度，接著夾雜誤導敵方的假情報，將對方注意力引導至錯誤方向。

另，華爾街日報指出，該名武器系統官能存活，並非只靠運氣好，美軍長久以來反覆操練的求生程序「ＳＥＲＥ」功不可沒。這是「生存、躲避、抵抗與逃脫」的英文縮寫，旨在讓美國軍機上的人員在落入敵後時存活且避免被俘，並提高獲救機率。