日相高市 最快明通話伊朗領袖

日本首相高市早苗六日在參議院預算委員會表示，有意分別與美國及伊朗舉行領袖會談，其中與伊朗的會談正安排中，最快可能於八日進行，旨在確保包括日本的各國船舶安全通行荷莫茲海峽（下稱海峽）。

高市在該委員會答覆在野黨立憲民主黨參議員小西洋之質詢時說，日方正準備在適當時機推動領袖會談，並將動用一切可行手段來因應局勢；她已指示首相祕書官處理相關事宜。

高市強調，已多次和伊方溝通，為了恢復和平，日本將持續竭盡所能，將善用能與當事國直接對話的管道，好讓情勢盡快降溫，重點在於確保日本等全球船舶在海峽的航行安全；包含領袖會談的各種方式都不排除。

對美日領袖會談，高市說尚未確定，但因時差關係，可能採通話方式。至於與伊朗的領袖會談，她則說安排中，將先確實掌握日本外務大臣茂木敏充和伊朗外長阿拉奇間的談判進展，再進行領袖會談，日方也會顧及先後順序，持續推進相關應對。

對日本國內擔憂恐因中東緊張而出現石油供給不足的情況，高市表示，日本已透過釋出戰略石油儲備（ＳＰＲ）等方式，以確保全國所需用量，也將加快推動替代的、不經由海峽的能源採購措施，以降低對海峽航線的依賴；而在發電上，由於對經由海峽的燃料依存度較低，因此尚未造成影響。

日本約百分之九十五的石油仰賴從中東進口。

日本共同社最近一項民調顯示，九成日本民眾擔心這場戰爭將影響自己的日常生活。