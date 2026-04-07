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巴林促聯合國授權 護航荷莫茲

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

巴林外長札亞尼五日呼籲聯合國安理會通過決議案，授權使用武力確保荷莫茲海峽暢通無阻，以避免人道與經濟危機擴大。

巴林是安理會輪值主席。札亞尼強調，此舉不是要升高衝突，而是旨在建立一個框架，並遏止相關方採取進一步攻擊，以防國際體系出現更大規模的失序。

根據華爾街日報報導，該決議案的現行版本呼籲聯合國成員國以單獨或跨國合作方式，動用一切必要的防禦手段」確保船舶在至少六個月內能安全通行荷莫茲海峽（下稱海峽），且必須遵守國際人道法。

有阿拉伯國家官員說，波斯灣國家之一的阿拉伯聯合大公國正準備協助美國與其他盟友以武力打通海峽，並遊說其他國家支持巴林提出的上述決議案。阿聯外交官也呼籲美國與歐亞主要國家組建聯盟，以強行打通海峽。

阿聯總統顧問加爾加希五日證實，鑒於伊朗的區域戰略反而將造成以色列在波灣影響力提升，因此阿聯準備好加入任何以美國為首的行動，以確保海峽航行安全。

加爾加希提到，伊朗目前的策略，其實反而將使美國的角色更具體；將不會使美國的角色減弱；「我們也將看到以色列在波灣的影響力與日俱增，而非減少」。

根據阿拉伯聯合大公國通訊社（ＷＡＭ）報導，在阿曼灣的阿聯重要港口「柯法干港」五日被攻擊後，阿聯當局正採取因應作為。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

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