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紐時分析：美伊止戰希望渺茫

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導

紐約時報五日分析，伊朗三日擊落一架美國Ｆ—十五Ｅ戰機，以及美國隨即展開營救行動，給予雙方能自稱勝利的「證據」，但也可能促使這場自二月底爆發的戰爭進一步升級。

Ｆ—十五Ｅ兩位機員都被救出後，美國總統川普五日在自創社媒真實社群發文，威脅七日將是攻擊伊朗發電廠及橋梁的日子。

由於關鍵基礎設施攸關伊朗九千萬人的生存，故伊朗當局警告，不惜對波斯灣國家採取類似報復。「德黑蘭大學」學者卡里米直言，基礎設施至關重要，伊朗將「極限報復」、而非符合比例原則的報復。

在美伊都各自認為較有優勢的情況下，透過外交談判結束這場戰爭的希望渺茫。

比利時智庫「國際危機組織」（ＩＣＧ）專家瓦艾斯強調，自現在起，戰爭將比之前任何時候還更危險；若美國以為，藉由增加攻擊目標，並施加更大壓力，就能迫使伊朗投降，這正是導致戰火蔓延「的陷阱」。

美軍在伊朗境內成功救人，不僅鼓勵白宮採取進一步行動，也將刺激伊朗報復美軍，不斷對波灣國家發動類似攻擊，瑞士「日內瓦高等學院」分析師薩貝特直言，就伊朗發動攻擊的能力，開戰一個多月來已證明，當他們需攻擊某目標時，「他們說到做到」。

為了避免戰火升級，影響全球經濟發展，曾任伊朗官員的卡里米疾呼波灣國家施壓華府，並放棄對抗；只要伊朗不安全，整個地區就不安全。

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