再延警告 川普威脅打伊朗電廠橋梁

美國總統川普在五日刊登的華爾街日報專訪中說，他給伊朗開放荷莫茲海峽（下稱海峽）的最新期限是七日晚間，否則伊朗的關鍵基礎設施將被攻擊。他五日在社群平台以粗話威脅攻擊伊朗電廠和橋梁，並設下「美東時間周二晚上八時（台灣時間周三早上八時）」期限。

川普在上述八分鐘專訪中提到，要是伊朗「不在周二晚間前做些事，那將不會有任何電廠和橋梁留存」。

川普多次威脅要攻擊伊朗電廠，最早是三月廿一日發文宣布，限伊朗四十八小時（至廿三日）內完全開放海峽，「那美國將摧毀他們的各種電廠，從最大一座開始」。但三月廿三日，他首次將期限延長五天至廿八日；三月廿六日，他再延長十天至四月六日晚間八時；第三次延長則是四月五日，最新期限為七日晚間八時。

川普五日也接受美國Axios新聞網專訪八分鐘。他指稱，他女婿庫許納與美國中東特使威科夫正和伊朗深入談判，除了透過巴基斯坦、埃及和土耳其等中間方調解，還有川普顧問與伊朗外長阿拉奇互傳訊息。

川普聲稱，「談判進展不錯，但和伊朗人打交道，你永遠不會真正走到終點線」；美伊一度接近直接談判，但因伊朗要求五天後會面，這使他認定對方缺乏誠意，於是四月一日下令攻擊全伊朗及中東最高的「Ｂ一」橋梁。

美聯社六日報導，川普對福斯新聞宣稱，伊朗在擁有核武上早已讓步，「他們甚至連這個問題都不談判，這太容易了。這個問題已讓步、大多數問題都已讓步」。

Axios五日還引述四位知情的美國、以色列及中東消息人士報導，美伊與區域內調解方正討論一項兩階段協議方案。第一階段可能實施為期四十五天停火，期間將就停戰進行談判；第二階段則就停戰達成協議。

一位對該方案知情的消息人士六日說，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾徹夜與美國副總統范斯、威科夫和阿拉奇連繫。

路透報導，該方案是一個停戰框架，由巴方擬定，可能六日就生效，將在「立即停火」後的十五至廿天內達成停戰協議，協議條件包含伊朗承諾不尋求擁核，以交換美國解除制裁與解凍資產。

對此，一位白宮官員對英國廣播公司（ＢＢＣ）說，該方案只是構想之一，川普尚未批准，攻擊伊朗的「史詩怒火行動」繼續，並請媒體關注美東時間六日下午一時（台灣時間七日凌晨一時）川普在白宮橢圓辦公室的記者會。

調停方認為，全面重開海峽與處理伊朗的濃縮鈾庫存，包括運出境外或稀釋，仍必須留待停戰協議處理。美以對大規模轟炸伊朗能源設施的計畫已準備就緒。一位伊朗高官六日也對路透說，德黑蘭將不會接受以重開海峽作為停火條件。

伊朗外交部發言人巴格赫里六日說，德黑蘭已準備好回應調解方轉達的停戰方案等問題，將適時公布。但伊朗伊斯蘭革命衛隊同日聲明，革命衛隊情報部門首長哈德米當天清晨在美以對德黑蘭的空襲中身亡，其前任的卡茲米則命喪去年六月的以伊十二日戰爭。